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«Когда растаем, тогда закроемся»: сколько еще простоит ледовый городок на Михайловской набережной

Аттракцион открылся 30 декабря

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Городок открылся 30 декабря

Городок открылся 30 декабря

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Директор «Лед-Шоу Парк» Сергей Машаров рассказал, что ледовый городок на Михайловской набережной уберут не позднее 31 марта 2022 года. У фирмы заключен договор с мэрией Новосибирска на аренду земли на набережной.

— Мы зависим от солнца. Когда растаем, тогда закроемся. 31 марта мы должны передать площадку парку. Нам еще демонтировать его надо. Убраться за собой, — рассказал директор Сергей Машаров.

Как объяснил Сергей Машаров, в -3 градуса городок работал нормально и не таял.

— Нам дождь страшен. Мы надеемся до 8 марта постоять, но тут как погода позволит, — рассказал директор «Лед-Шоу Парк».

В этом году оформление посвящено 100-летию Юрия Никулина и его вкладу в развитие циркового искусства. В городке множество скульптур, 13 больших скатов и 3 ледяные горки для малышей, лабиринты, домик изо льда.

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зималедовый городокнабережная
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