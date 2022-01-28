«Когда растаем, тогда закроемся»: сколько еще простоит ледовый городок на Михайловской набережной

Директор «Лед-Шоу Парк» Сергей Машаров рассказал, что ледовый городок на Михайловской набережной уберут не позднее 31 марта 2022 года. У фирмы заключен договор с мэрией Новосибирска на аренду земли на набережной.
— Мы зависим от солнца. Когда растаем, тогда закроемся. 31 марта мы должны передать площадку парку. Нам еще демонтировать его надо. Убраться за собой, — рассказал директор Сергей Машаров.
Как объяснил Сергей Машаров, в
— Нам дождь страшен. Мы надеемся до 8 марта постоять, но тут как погода позволит, — рассказал директор «Лед-Шоу Парк».
В этом году оформление посвящено