Старый завод в центре Новосибирска разрешили надстроить — за ним могут появиться высотки

Комиссия по правилам землепользования и застройки (ПЗЗ) 21 февраля одобрила изменения, которые позволят повысить этажность старого корпуса НИИ измерительных приборов им. Коминтерна на улице Серебренниковской при реконструкции.
Значительная часть квартала, ранее принадлежавшего заводу, сегодня принадлежит структурам девелопера Тимура Саттарова, который начал его реконструкцию с универмага LUKSE. Концепцию новых изменений показали в ноябре 2022 года на президиуме градсовета мэрии.
По предложению девелопера, разработанному DBA-GROUP и «АПМ Фефелова», старый заводской корпус надстроят на три этажа, а внутри квартала построят две остекленных башни высотой 16 и 17 этажей. Сегодня в этой части Новосибирска можно строить только среднеэтажные здания.
На комиссии подчеркнули, что проект не предполагает строительства жилья. Кроме того, сегодня он проходит экспертизу Госинспекции по охране объектов культурного наследия, которая также наложит ограничения на застройку.
Комиссия поддержала предложение повысить этажность большинством голосов.
При этом параллельно в городе разрабатывают предложение по ограничению этажности новых зданий до 8 этажей на всей территории центра.