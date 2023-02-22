«Нашему классу достался генерал». Как школьникам поручили делать стенгазету про героя, но перепутали имя

Мы живем в такое время, в которое с превеликим удовольствием — вот почему-то так кажется — могли бы жить как Салтыков-Щедрин с Гоголем, так и Зощенко с Хармсом. Отдельные истории из нашей реальности просто бери и описывай. И это будет смешнее, чем какие-то выдуманные рассказы. Одну такую невыдуманную историю из школы своего ребенка рассказала жительница новосибирского Академгородка Мария Роговая. Далее — от первого лица.
У меня ребенок учится в началке. В школе сказали каждому классу сделать стенгазету про героя, чье имя носит улица нашего города. Самим выбирать героев запрещено — сверху дают. И надо сделать об этом герое стенгазету форматом А2: его фотографию, фотографию улицы и какие-то краткие данные о нем. Нашему классу достался генерал СССР Вячеслав Михайлович Забалуев. Есть такая улица где-то в Ленинском районе.
Я открыла «Википедию» и увидела несколько Забалуевых. Сначала прочитала биографию генерала Вячеслава Михайловича и выяснила, что к Новосибирску он никогда не имел никакого отношения. Да и к Сибири вообще. Он был летчиком, воевал в Великую Отечественную войну, но жил где-то в Подмосковье. В общем, я удивилась, что его именем названа улица в Новосибирске, и стала эту тему изучать. И быстро обнаружила, что это другой Забалуев, а улица в Новосибирске названа в честь Валентина Трофимовича Забалуева, а не в честь Вячеслава Михайловича Забалуева. И они, как это говорится, даже не родственники и не однофамильцы.
Валентин Трофимович — первый директор «Сибсельмаша». Это деятель раннего Советского Союза. Депутат Верховного Совета СССР. Партработник, в общем. И улица названа в честь него. Улица совершенно жуткая: в 2ГИС о ней такие отзывы! Там комментаторы пишут, что это страшное место, где куча наркоманов и алкашей. А еще написано в справке, что улица Забалуева появилась примерно в том месте, где находился лагерь для военнопленных завода
Учитель в школе, конечно, не вдавалась в подробности: ей это спустили сверху. Даже не знаю, с какого верха. Может, и не руководство школы это придумывает. В задании был именно советский генерал Вячеслав Михайлович. Но в честь него улицы в Новосибирске нет. Но те, кто сверху, видимо, решили, что улица в Новосибирске названа в честь него.
Родители, когда узнали информацию, что это не тот Забалуев, решили, что в «Википедии» ошибка. Мол, смотрите, сколько других источников, где улица якобы названа именем генерала. И стали мне показывать эти источники, а там — агентства недвижимости… Ну, хорошие источники, да…
В итоге родители спрашивают у учителя: а про кого будем стенгазету делать? А учитель руководству школы сообщила, что вышла накладочка, и нельзя ли, мол, выдать нам кого-то другого? Нельзя, говорят. И самим выбрать фамилию нельзя — нет такой опции. Перепутали отчество, говорят, ничего страшного. У Валентина Трофимовича отчество с Вячеславом Михайловичем перепутали, ну и ладно. Я в шутку предложила по такому случаю объединить и их биографии, но никто меня не поддержал.
У меня такое чувство, что я в 1978 год вернулась… В общем, будем писать про директора «Сибсельмаша». Но поскольку это достаточно дежурное мероприятие, то мы просто ограничимся краткой справкой: жил, работал, умер.
Я понимаю, что к этой дежурной акции не надо серьезно относиться, но для чего-то же она делается? Так сделайте вы ее по уму! Вот мы живем в Академгородке, здесь куча улиц названа фамилиями наших местных знаменитых ученых, детей и внуков которых я знаю лично. На самом деле можно было бы сделать такую красивую газету! Ведь ученики никого не знают из местных ученых, кроме Лаврентьева.
А вообще, как я заметила, некоторые новосибирские порталы давно уже перепутали этих персонажей: пишут имя и отчество одного, а заслуги ему приписывают другого. В общем, скрестили их уже: говорят, что Забалуев — и генерал, и известный политик.