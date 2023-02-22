«Нашему классу достался генерал». Как школьникам поручили делать стенгазету про героя, но перепутали имя

У меня ребенок учится в началке. В школе сказали каждому классу сделать стенгазету про героя, чье имя носит улица нашего города. Самим выбирать героев запрещено — сверху дают. И надо сделать об этом герое стенгазету форматом А2: его фотографию, фотографию улицы и какие-то краткие данные о нем. Нашему классу достался генерал СССР Вячеслав Михайлович Забалуев. Есть такая улица где-то в Ленинском районе.

Я открыла «Википедию» и увидела несколько Забалуевых. Сначала прочитала биографию генерала Вячеслава Михайловича и выяснила, что к Новосибирску он никогда не имел никакого отношения. Да и к Сибири вообще. Он был летчиком, воевал в Великую Отечественную войну, но жил где-то в Подмосковье. В общем, я удивилась, что его именем названа улица в Новосибирске, и стала эту тему изучать. И быстро обнаружила, что это другой Забалуев, а улица в Новосибирске названа в честь Валентина Трофимовича Забалуева, а не в честь Вячеслава Михайловича Забалуева. И они, как это говорится, даже не родственники и не однофамильцы.

