333,5 миллиона рублей на расселение взорвавшегося дома на Линейной выделило правительство Новосибирской области

На внеочередном заседании правительства Новосибирской области решили выделить 333,5 миллиона рублей на переселение жителей дома на Линейной, 39, где произошел взрыв газа с трагическими последствиями.
— В связи с разрушением элементов конструкций пятиэтажного панельного многоквартирного дома — двух подъездов и элементов инженерной инфраструктуры — здание признано аварийным и подлежащим сносу. На переселение жителей пострадавшего дома правительство выделяет Новосибирску
Документ о расселении дома ранее подписал мэр Анатолий Локоть, этот процесс должен завершиться до 2024 года включительно. Жильцам и собственникам разрушенного дома на Линейной, 39 начали выплачивать компенсации за имущество. Средства выделили из городского и регионального бюджетов. Она превысила 30 миллионов рублей.