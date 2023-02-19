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Взрыв газа на Линейной

333,5 миллиона рублей на расселение взорвавшегося дома на Линейной выделило правительство Новосибирской области

Из-за взрыва бытового газа в доме погибли 14 человек. Здание восстанавливать нецелесообразно.

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На внеочередном заседании правительства Новосибирской области решили выделить 333,5 миллиона рублей на переселение жителей дома на Линейной, 39, где произошел взрыв газа с трагическими последствиями.

— В связи с разрушением элементов конструкций пятиэтажного панельного многоквартирного дома — двух подъездов и элементов инженерной инфраструктуры — здание признано аварийным и подлежащим сносу. На переселение жителей пострадавшего дома правительство выделяет Новосибирску 335 559 136 рублей, — цитирует пресс-служба правительства НСО министра ЖКХ и энергетики Дениса Архипова.

Документ о расселении дома ранее подписал мэр Анатолий Локоть, этот процесс должен завершиться до 2024 года включительно. Жильцам и собственникам разрушенного дома на Линейной, 39 начали выплачивать компенсации за имущество. Средства выделили из городского и регионального бюджетов. Она превысила 30 миллионов рублей.

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