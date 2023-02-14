В Новосибирске ищут клиентов лжегазовщиков, которых обвиняют во взрыве газа в доме на Линейной

Следственный комитет разыскивает новосибирцев, к которым приходили сотрудники ООО «Межрегионгаз Сервис». В частности, жителей города и области просят опознать Ирину Урбах и Евгения Кавуна, которых арестовали после взрыва газа в доме на Линейной. Трагедия произошла 9 февраля. Погибли 14 человек.
Евгения Кавуна и Ирину Урбах обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
— Устанавливаются свидетели, проживающие на территории города Новосибирска и Новосибирской области, к которым домой под видом сотрудников ООО «Межрегионгаз Сервис» приходили мошенники и производили работы по замену шлангов к газовой плите или другие виды работ, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Следователи обращаются к новосибирцам.
— Если к вам в 2022–2023 годах приходили работники из ООО «Межрегионгаз Сервис» и проводили работы по техническому диагностированию, обслуживанию и ремонту внутриквартирного газового оборудования и если вы узнали лжегазовщиков на фото, с которыми общались или заключали договоры на выполнение таких работ в тот же период, то срочно позвоните по телефону доверия следственного управления:
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