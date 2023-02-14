В Новосибирске ищут клиентов лжегазовщиков, которых обвиняют во взрыве газа в доме на Линейной

Следователи обращаются к новосибирцам.

— Если к вам в 2022–2023 годах приходили работники из ООО «Межрегионгаз Сервис» и проводили работы по техническому диагностированию, обслуживанию и ремонту внутриквартирного газового оборудования и если вы узнали лжегазовщиков на фото, с которыми общались или заключали договоры на выполнение таких работ в тот же период, то срочно позвоните по телефону доверия следственного управления: 8 (383) 203-57-36 или на телефон 112, — попросили следователи.