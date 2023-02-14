freedom
СЕЙЧАС -19°С
Пробки 5/10
usd 73.63
eur 78.67
Тема дняПьяного дебошира сняли с самолета до Новосибирска
Все новости
Все новости
Взрыв газа на Линейной

В Новосибирске ищут клиентов лжегазовщиков, которых обвиняют во взрыве газа в доме на Линейной

Следователи просят обратиться к ним всех, кто контактировал с Ириной Урбах и Евгением Кавуном

305

Ирина Урбах и Евгений Кавун сейчас находятся в СИЗО

Поделиться

Следственный комитет разыскивает новосибирцев, к которым приходили сотрудники ООО «Межрегионгаз Сервис». В частности, жителей города и области просят опознать Ирину Урбах и Евгения Кавуна, которых арестовали после взрыва газа в доме на Линейной. Трагедия произошла 9 февраля. Погибли 14 человек.

Евгения Кавуна и Ирину Урбах обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

— Устанавливаются свидетели, проживающие на территории города Новосибирска и Новосибирской области, к которым домой под видом сотрудников ООО «Межрегионгаз Сервис» приходили мошенники и производили работы по замену шлангов к газовой плите или другие виды работ, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Следователи обращаются к новосибирцам.

— Если к вам в 2022–2023 годах приходили работники из ООО «Межрегионгаз Сервис» и проводили работы по техническому диагностированию, обслуживанию и ремонту внутриквартирного газового оборудования и если вы узнали лжегазовщиков на фото, с которыми общались или заключали договоры на выполнение таких работ в тот же период, то срочно позвоните по телефону доверия следственного управления: 8 (383) 203-57-36 или на телефон 112, — попросили следователи.

10 февраля в Новосибирске арестовали двух омичей по делу о взрыве газа на улице Линейной. За несколько дней до трагедии 45-летняя Ирина Урбах и 25-летний Евгений Кавун появились в доме под видом сотрудников газовой службы. Пара представлялась сотрудниками омской компании «Межрегионгаз Сервис», имеющей дурную славу: ее клиенты жалуются на мошенничество в разных городах России.

Криминальный журналист НГС Павел Тиунов выяснил, что задержанные — лишь часть крупной ОПГ, которая действует по всей стране.

По теме

Взрыв газаПожарГаз взорвалсяВзрыв газа в Новосибирске
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter