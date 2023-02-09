Новосибирец забрал чужого стаффа с «Речного вокзала» — теперь его будут судить

В Новосибирске утверждено обвинительное заключение на жителя Тогучинского района из-за похищения стаффордширского терьера на «Речном Вокзале».
Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, сибиряка обвиняют в грабеже (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ).
Инцидент произошел в июле прошлого года в Новосибирске. Новосибирец уже отвязал поводок, когда его заметил хозяин собаки.
— Несмотря на требования вернувшегося владельца собаки о возврате питомца, удерживая животное, нанес потерпевшему удары по различным частям тела, — указано в сообщении.
После потасовки мужчина сел в электричку Новосибирск-Главный — Черепаново и скрылся с места происшествия. Сибиряк причинил собственнику животного ущерб на сумму 7,5 тысячи рублей.
— Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Новосибирска для рассмотрения по существу, — сообщили в ведомстве.
Между тем в пресс-службе УТ МВД России по СФО уточняли, что собаку вернули владельцу в сентябре 2022 года. Подозреваемым в грабеже оказался ранее неоднократно судимый 34-летний житель села Льниха Новосибирской области. Со слов сибиряка, он не крал, а спас собаку.
— Его версия выглядит так: на платформе он заметил привязанную к забору собаку и посчитал, что животное бросил хозяин, поэтому из благородных побуждений решил забрать его себе, — сообщали в пресс-службе УТ МВД.
В конце января в Новосибирске эвакуировали собаку с острова Отдыха на Оби. За животным на аэроботе отправились спасатели МАСС.