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Пропавшую под Новосибирском сибирячку нашли мертвой

Женщина исчезла несколько дней назад

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Сибирячка исчезла 3 февраля

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Под Новосибирском нашли мертвой пропавшую 81-летнюю Любовь Горовую (Бондаренко). Сибирячка исчезла 3 февраля.

Соответствующая информация опубликована в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске в соцсети «ВКонтакте». Сообщается, что женщина погибла.

— Найдена, погибла. Поисковый отряд выражает соболезнования родным и близким, — указано в сообщении.

Информация о поиске сибирячки появилась 5 февраля. Как сообщали в поисковом отряде «Маяк», в день пропажи женщина вышла из электропоезда на станции Комаровка, с собой у нее был большой зеленый рюкзак и лыжные палки.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

— Тело заявленной 4 февраля как без вести пропавшей жительницы Ленинского района г. Новосибирска 1941 года рождения было обнаружено сегодня в Новосибирском районе. Обстоятельства устанавливаются, — сообщили в ведомстве.


В конце января в Новосибирской области нашли мертвым 18-летнего первокурсника НГТУ. Молодого человека искали две недели волонтеры.

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