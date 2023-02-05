Пропавшую под Новосибирском сибирячку нашли мертвой

Под Новосибирском нашли мертвой пропавшую
Соответствующая информация опубликована в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске в соцсети «ВКонтакте». Сообщается, что женщина погибла.
— Найдена, погибла. Поисковый отряд выражает соболезнования родным и близким, — указано в сообщении.
Информация о поиске сибирячки появилась 5 февраля. Как сообщали в поисковом отряде «Маяк», в день пропажи женщина вышла из электропоезда на станции Комаровка, с собой у нее был большой зеленый рюкзак и лыжные палки.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
— Тело заявленной 4 февраля как без вести пропавшей жительницы Ленинского района г. Новосибирска 1941 года рождения было обнаружено сегодня в Новосибирском районе. Обстоятельства устанавливаются, — сообщили в ведомстве.
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