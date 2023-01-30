На новый ледовый дворец спорта в Новосибирске выделят 690 миллионов в 2023 году

В этом году на работы в новом ЛДС вновь выделят деньги из бюджета. При этом арену ждут новые этапы ввода в эксплуатацию. Об этом сообщил министр спорта на оперативном совещании в правительстве НСО.
— В ближайший месяц будет второй или третий этап ввода. На арену в 2023 году предусмотрено 690 миллионов рублей из областного бюджета, — сообщил Сергей Ахапов, министр спорта Новосибирской области.
Также он добавил, что в конце этого года в эксплуатацию будет введен бассейн СКА. На него заложено в этому году 788 миллионов рублей из областного бюджета.
30 декабря, в Новосибирске выдали разрешение на эксплуатацию ледовой арены на Немировича-Данченко. Ее строили с 2019 года.
Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что основные работы на стройке завершат в 2022 году.