На новый ледовый дворец спорта в Новосибирске выделят 690 миллионов в 2023 году

30 декабря, в Новосибирске выдали разрешение на эксплуатацию ледовой арены на Немировича-Данченко. Ее строили с 2019 года.



Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что основные работы на стройке завершат в 2022 году. 16 декабря мэрия продлила разрешение на строительство до 15 мая 2023 года.

