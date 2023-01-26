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В Татарске простятся с фельдшером и водителем скорой, погибшими в страшном ДТП на Северном объезде

Прощание пройдет завтра, 27 января

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Александр Вараксин и Валерий Васильев погибли 24 января

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В Татарске завтра, 27 января, простятся с погибшими в ДТП фельдшером Александром Вараксиным и водителем скорой Валерием Васильевым. Сообщение появилось на официальной странице администрации Татарского района.

Прощание пройдет в Татарске в ДК «Родина» с 11:00 до 12:00.

В 8 утра 24 января автомобиль скорой помощи задел бордюр и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Мицубиси», в котором были 4 человека. Водитель и один из пассажиров погибли на месте, двое были госпитализированы. В машине скорой погибли водитель и фельдшер, второй водитель скорой был госпитализирован.

Следователи возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек).

Редакция приносит соболезнования родным и близким погибших.

В режиме онлайн-трансляции мы рассказывали об этом ДТП.

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