В Татарске простятся с фельдшером и водителем скорой, погибшими в страшном ДТП на Северном объезде

В Татарске завтра, 27 января, простятся с погибшими в ДТП фельдшером Александром Вараксиным и водителем скорой Валерием Васильевым. Сообщение появилось на официальной странице администрации Татарского района.
Прощание пройдет в Татарске в ДК «Родина» с 11:00 до 12:00.
В 8 утра 24 января автомобиль скорой помощи задел бордюр и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Мицубиси», в котором были 4 человека. Водитель и один из пассажиров погибли на месте, двое были госпитализированы. В машине скорой погибли водитель и фельдшер, второй водитель скорой был госпитализирован.
Следователи возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек).
Редакция приносит соболезнования родным и близким погибших.
В режиме онлайн-трансляции мы рассказывали об этом ДТП.