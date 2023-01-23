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Цветы принесли к месту трагедии в Новосибирске, где девушка выпала с чердака на парня

Трагедия произошла в прошлую пятницу, 20 января

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Цветы заметили прохожие сегодня

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В Новосибирске рядом с домом на Орджоникидзе, 21 появились букеты цветов. Из этого дома в прошлую пятницу, 20 января, выпала девушка и упала на проходящего мимо парня.

Как сообщили ранее в полиции, она погибла на месте, пострадавшего парня доставили в больницу. Там он, по информации пресс-службы регионального Минздрава, скончался от полученных травм.

Сегодня на месте трагедии были замечены цветы. Их быстро заносит снегом. На выходных очевидцы рассказали подробности трагедии.

Цветы заносит снегом

Цветы заносит снегом

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Девушка погибла на месте, а молодой человек скончался в больнице

Девушка погибла на месте, а молодой человек скончался в больнице

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Ранее в Бердске из окна многоэтажки на мужчину, который стоял внизу, упала девушка. Оба человека погибли.

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