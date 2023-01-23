Цветы принесли к месту трагедии в Новосибирске, где девушка выпала с чердака на парня

В Новосибирске рядом с домом на Орджоникидзе, 21 появились букеты цветов. Из этого дома в прошлую пятницу, 20 января, выпала девушка и упала на проходящего мимо парня.

Как сообщили ранее в полиции, она погибла на месте, пострадавшего парня доставили в больницу. Там он, по информации пресс-службы регионального Минздрава, скончался от полученных травм.

