Министры и глава Закосбрания выберут главу Сузунского района — прошлая находится в СИЗО

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назначит членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Сузунского района. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте «Электронная демократия Новосибирской области».
Согласно документу, в конкурсную комиссию войдут Валентина Дудникова — руководитель Департамента организации управления и государственной гражданской службы правительства НСО, министр транспорта Анатолий Костылевский, председатель Заксобрания региона Андрей Шимкив и министр региональной политики Андрей Клюзов.
— Постановляю: назначить членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Сузунского муниципального района Новосибирской области согласно приложению к настоящему постановлению, — указано в документе, его обсуждение продлится до 23 января.
Решение об объявлении конкурса принял 15 декабря 2022 года совет депутатов Сузунского района. Сейчас обязанности главы района занимает первый заместитель руководителя администрации Александр Осипов.
Главу Сузунского района Лилию Некрасову задержали 24 октября. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».
По версии следствия, руководитель районной администрации поспособствовала фиктивному трудоустройству своего супруга на различные должности в муниципальные учреждения. При этом мужчина фактически не исполнял никаких обязанностей, но получал зарплату.
В октябре супругов отправили в следственный изолятор, но впоследствии мужчину отпустили под домашний арест. Позже появилась информация о том, что на главу района хотят завести уголовное дело о халатности при строительстве очистных сооружений. В декабре стало известно, что чиновницу обвиняют в мошенничестве и превышении должностных полномочий.