Министры и глава Закосбрания выберут главу Сузунского района — прошлая находится в СИЗО

В октябре супругов отправили в следственный изолятор, но впоследствии мужчину отпустили под домашний арест. Позже появилась информация о том, что на главу района хотят завести уголовное дело о халатности при строительстве очистных сооружений. В декабре стало известно, что чиновницу обвиняют в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

