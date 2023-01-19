«Отдавая дань традициям»: как в Новосибирской области проходит Крещение — 10 морозных фото

В Новосибирской области второй день проходит празднование Крещения. Тысячи новосибирцев приходят окунуться в купель как вблизи города, так и в отдаленных районах региона. Фотокорреспондент НГС Михаил Иванов вместе с сибиряками поучаствовал в обряде Крещения. Публикуем 10 фотографий с празднования.
Среди желающих окунуться в прорубь оказался житель региона Виталий. Как сообщил НГС мужчина, он с 2002 года жил в монастыре вблизи поселка, но позже был отправлен на учебу в богословский институт.
— Традиция окунания здесь осталась. Это всё прихожане Покровского храма села Завьялово. Живут в городе, работают в городе, но приезжаем сюда, отдавая дань традициям, уважение месту, — сказал Виталий.
НГС следит в онлайн-режиме за тем, как проходит Крещение в Новосибирской области. В регионе открыли 28 купелей, в которых можно окунуться.