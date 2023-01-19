«Отдавая дань традициям»: как в Новосибирской области проходит Крещение — 10 морозных фото

В Новосибирской области второй день проходит празднование Крещения. Тысячи новосибирцев приходят окунуться в купель как вблизи города, так и в отдаленных районах региона. Фотокорреспондент НГС Михаил Иванов вместе с сибиряками поучаствовал в обряде Крещения. Публикуем 10 фотографий с празднования.