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Тема дняКак новосибирцы отметили Крещение
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«Отдавая дань традициям»: как в Новосибирской области проходит Крещение — 10 морозных фото

Верующие ночью и днем 19 января опускаются в купели

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Тысячи новосибирцев приходят окунуться в купель

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В Новосибирской области второй день проходит празднование Крещения. Тысячи новосибирцев приходят окунуться в купель как вблизи города, так и в отдаленных районах региона. Фотокорреспондент НГС Михаил Иванов вместе с сибиряками поучаствовал в обряде Крещения. Публикуем 10 фотографий с празднования.

Фотокорреспондент НГС посетил поселок Факел Революции в Искитимском районе Новосибирской области

Фотокорреспондент НГС посетил поселок Факел Революции в Искитимском районе Новосибирской области

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Рядом с населенным пунктом находится мужской монастырь, монахи которого сделали купель как для себя, так и для всех желающих

Рядом с населенным пунктом находится мужской монастырь, монахи которого сделали купель как для себя, так и для всех желающих

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В проруби окунулись не менее 20 мужчин

В проруби окунулись не менее 20 мужчин

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Купель находится на реке Каракан

Купель находится на реке Каракан

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Среди желающих окунуться в прорубь оказался житель региона Виталий. Как сообщил НГС мужчина, он с 2002 года жил в монастыре вблизи поселка, но позже был отправлен на учебу в богословский институт.

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— Традиция окунания здесь осталась. Это всё прихожане Покровского храма села Завьялово. Живут в городе, работают в городе, но приезжаем сюда, отдавая дань традициям, уважение месту, — сказал Виталий.

Вторая купель находится в деревне Бурмистрово

Вторая купель находится в деревне Бурмистрово

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В Бурмистрово состоялось освящение купели

В Бурмистрово состоялось освящение купели

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Деревня находится рядом с Обским водохранилищем

Деревня находится рядом с Обским водохранилищем

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В регионе днем температура воздуха составила <nobr class="_">-9... -14</nobr> градусов

В регионе днем температура воздуха составила -9... -14 градусов

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НГС следит в онлайн-режиме за тем, как проходит Крещение в Новосибирской области. В регионе открыли 28 купелей, в которых можно окунуться.

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