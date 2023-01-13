«Единственную «МЕГУ» не спалили»: глава ГУ МЧС — о том, почему в Москве горят ТЦ и склады, а в Новосибирске — нет

— У нас тоже в области были достаточно серьезные пожары на достаточно больших площадях. Но да, мы свою единственную «МЕГУ» не спалили. — Рассказал Виктор Орлов. — По каждому такому серьезному пожару во всех регионах всегда проводится анализ произошедшего, анализ случившегося и выясняется, в чем причины. Никаких системных причин аналогичных в конструктиве, защите, строительстве этих зданий не было. У нас такие же помещения имеют аналогичную высокую загруженность.