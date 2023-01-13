«Единственную «МЕГУ» не спалили»: глава ГУ МЧС — о том, почему в Москве горят ТЦ и склады, а в Новосибирске — нет

Глава ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов объяснил, почему в Новосибирске не случается таких же страшных пожаров, как в Москве. В столице в августе 2022 года вспыхнул один из трех главных складов компании OZON, а в декабре произошел серьезный пожар в торговом центре МЕГА. Часть стены здания обрушилась.
По словам начальника регионального главка МЧС, нельзя сказать, что московские спасатели работают хуже новосибирских, и московские трагедии — не закономерность, а случайность.
— У нас тоже в области были достаточно серьезные пожары на достаточно больших площадях. Но да, мы свою единственную «МЕГУ» не спалили. — Рассказал Виктор Орлов. — По каждому такому серьезному пожару во всех регионах всегда проводится анализ произошедшего, анализ случившегося и выясняется, в чем причины. Никаких системных причин аналогичных в конструктиве, защите, строительстве этих зданий не было. У нас такие же помещения имеют аналогичную высокую загруженность.
При этом, по словам главного спасателя Новосибирской области, новогодние каникулы и первые рабочие будни по количеству пожаров, в том числе имевших трагические последствия, стали самыми спокойными за последние 10 лет.
— По всем оперативным параметрам существенное снижение показателей. В шесть раз сократилась гибель людей. Два человека [погибли]. Такого результата в новогодние праздники я не помню вообще. Сокращению пожаров, естественно, способствовала достаточно мягкая погода. Но даже последние температурные скачки, которые могли бы дать всплеск [ЧП], его не дали.
По словам начальника областного главка МЧС, единственным типично новогодним ЧП стал неудачный запуск салюта на МЖК. Залп улетел не вверх, а в стены многоэтажки и поджег четыре балкона.
Последний крупный пожар произошел в Новосибирске в конце декабря 2022-го. На улице 2-й Станционной вспыхнули склады, воду на место ЧП подвозили товарными поездами.