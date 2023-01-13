Дом для бездомных: семейная пара из Новосибирска создает места помощи для людей без надежды на будущее

Супруги Наталья и Алексей Першины делают большое доброе дело. По их инициативе в нашем городе появились места, где каждый человек, попавший в трудную жизненную ситуацию, может найти крышу над головой, еду и тепло. Чаще в подобных ситуациях оказываются старики, реже — молодые люди, по тем или иным причинам вынужденные бродяжничать. И у тех, и у других печальному финалу предшествуют разные обстоятельства, но благодаря Першиным люди, потерявшие надежду, вновь обретают веру в себя и светлое будущее. В конце 2022 года состоялась конференция, посвященная проблемам бездомности: НГС выяснил, что нужно сделать, чтобы помочь нуждающимся.
Предыстория
Домов милосердия в Новосибирске четыре, каждый создан под конкретную цель и категорию людей, распределение идет по возрасту, степени сложности проблемы, по здоровью. Есть предстационар, распределительный пункт — первая локация, куда попадают люди: их осматривает врач, берет необходимые анализы, делает флюорографию. После с новоприбывшими разговаривают соцработники, выясняют их историю, насколько утрачены социальные связи, есть ли документы, а после решают, как действовать дальше: не все приходят, чтобы остаться, кому-то просто нужны еда и спальное место на ночь. Другой стационар — для людей пенсионного возраста, которые трудоспособны: люди там живут, ведут хозяйство, команда фонда помогает им устроиться на работу. Третий дом занимают выходцы из детских домов, которым негде жить: им также помогают с работой и социализацией. Четвертый дом — для лежачих больных, частично или полностью обездвиженных, проживать в нём можно на постоянной основе.
Дома милосердия основала Наталья Першина — сотрудники и обитатели домов заботливо называют ее «наша мамочка». Женщина всю жизнь проработала в сфере оказания помощи людям и не могла и дальше закрывать глаза на тот факт, что стольким людям в нашем городе нужна помощь. Сначала бездомные появлялись в квартире Натальи, где она приводила их в порядок, а потом она арендовала дом, начали подключаться неравнодушные люди. Постепенно проект помощи начал набирать обороты. Подробную историю создания домов милосердия вы можете прочитать здесь.
Патруль спасения
Основной поток людей поступает в «Твой дом» благодаря работе патруля спасения; ответственный за эту задачу — Алексей Першин, муж Натальи. Вместе с кем-то из членов команды (а иногда и вместе с супругой) он выезжает патрулировать улицы, бывает, ездит целый день и привозит по несколько человек. Команда уже знает места скопления бездомных, едет туда и предлагает помощь, но не все ее принимают. Алексей говорит, что в некоторых людях прочно засел дух бродяжничества, они привыкли к такому образу жизни и не хотят ничего менять, а может быть, боятся.
— Однажды нам позвонила жительница ОбьГЭСа и сказала, что в коллекторе живут люди. Мы приехали, а там женщина со сломанной ногой, на улицу не выходила уже два года, и мужчина, который приносил ей еду. Мухи, грязь, условия ужасающие, но они отказались с нами ехать. Насильно мы никогда никого не забираем. Сделали для них всё необходимое — оказали медицинскую помощь, дали визитки с нашим адресом и уехали, — рассказывает Алексей.
Проблема бездомности
Людей, оказавшихся без денег и крыши над головой, меньше не становится, финансирование на решение проблем бездомности не растет, оттого процесс стоит на месте или двигается очень медленно силами неравнодушных. Чтобы привлечь как можно больше людей к острому вопросу, Наталья и Алексей Першины организовали конференцию, на которой вынесли к обсуждению самые серьезные проблемы. Всего в мероприятии приняло участие 62 человека: врачи, психологи, представители ГУ МВД, социальные работники.
— Цель мероприятия — объединить в сообщество единомышленников из организаций и людей, занимающихся помощью людям без жилья и находящихся в тяжелой жизненной ситуации, а также привлечь внимание к проблемам таких людей, — поясняет Наталья Першина.
Важным пунктом в процессе обсуждения стала необходимость обратить внимание ГУ МВД о проведении мероприятий в местах распространения алкоголя (спирт по 100 рублей) и наркотиков. Это нужно для того, чтобы снизить риски у людей в тяжелой жизненной ситуации к употреблению веществ и сократить последствия такого употребления.
По мнению клинического психолога Натальи Балацкой, также важно уделять внимание социализации граждан, а именно создать комплексную психологическую и социальную программу реабилитации и адаптации. Кроме того, следует вести единую информационную базу организаций для людей в сложной ситуации — освободившихся из мест лишения свободы — для профилактики надзора, строгого исполнения решения суда.
В ходе дискуссии участники пришли к соглашению о необходимости создания сообщества, участники которого активно бы взаимодействовали друг с другом, тем самым эффективнее решали бы проблемы бездомности. Не лишней станет цифровая платформа, содержащая в себе информацию об организациях, занимающихся людьми в тяжелой жизненной ситуации.
В список из 15 рекомендательных пунктов также попали предложение о введении дополнительной ставки «сиделка» в сфере надомного обслуживания, работа в дневных стационарах согласно программе помощи и трансфер для человека до стационара и из него обратно домой, повышение навыков и обучение в специальной школе по долговременному уходу в геронтологических центрах бесплатно.
По словам Натальи Першиной, первые шаги по решению проблемы по итогам конференции уже сделаны: 11 января состоялась первая рабочая встреча сообщества, о котором шла речь на мероприятии. Присутствовало 7 некоммерческих организаций, три из которых состоят в реестре поставщиков социальных услуг. Кроме того, в Искитимском стационаре, где проживают пенсионеры и люди с инвалидностью, добавилось 60 койко-мест, также Першины ищут помещение под паллиативное отделение в Советском районе.
Что еще почитать
1. Милая Мила: девушка-карлик помогает бездомным, а сама не может получить квартиру. Вот ее история.
2. Ирония судьбы в Новосибирске: невероятная история о том, как культовый фильм спас жизнь 5-летнего мальчика.
3. «Я же ветеран ВОВ, меня не обманут»: как 94-летней старушке выдали вместо квартиры сплошные руины. Вы такого не видели.