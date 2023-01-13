Дом для бездомных: семейная пара из Новосибирска создает места помощи для людей без надежды на будущее

Предыстория

Домов милосердия в Новосибирске четыре, каждый создан под конкретную цель и категорию людей, распределение идет по возрасту, степени сложности проблемы, по здоровью. Есть предстационар, распределительный пункт — первая локация, куда попадают люди: их осматривает врач, берет необходимые анализы, делает флюорографию. После с новоприбывшими разговаривают соцработники, выясняют их историю, насколько утрачены социальные связи, есть ли документы, а после решают, как действовать дальше: не все приходят, чтобы остаться, кому-то просто нужны еда и спальное место на ночь. Другой стационар — для людей пенсионного возраста, которые трудоспособны: люди там живут, ведут хозяйство, команда фонда помогает им устроиться на работу. Третий дом занимают выходцы из детских домов, которым негде жить: им также помогают с работой и социализацией. Четвертый дом — для лежачих больных, частично или полностью обездвиженных, проживать в нём можно на постоянной основе.