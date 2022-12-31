Ирония судьбы в Новосибирске: невероятная история о том, как культовый фильм спас жизнь 5-летнего мальчика

Однажды в их почтовом ящике оказалось странное письмо — от некой Татьяны Садовой из Алма-Аты. Женщина писала наудачу всем, кто может ей помочь. Через несколько лет про это письмо узнает сам Эльдар Рязанов, режиссер фильма «Ирония судьбы, или С легким паром».

Историю рассказал журналист Александр Казакевич в своем фильме про культового советского режиссера. Теперь она гуляет по интернету и до сих пор удивляет читателей. В ней рассказывается о том, как после выхода фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Эльдару Рязанову приходили письма от благодарных зрителей, которые рассказывали, как фильм изменил их жизнь. Благодарила и Татьяна Григорьевна.

