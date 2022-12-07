«Я же ветеран ВОВ, меня не обманут»: как 94-летней старушке выдали вместо квартиры сплошные руины. Вы такого не видели

94-летняя ветеран Великой Отечественной войны Флюра Зейналова из Башкирии осталась без полноценного жилья после расселения. В квартире, которую ей предлагает городская администрация, отсутствуют всякие условия для жизни. По словам родных пенсионерки, там нет отопления, стены едва держатся, а штукатурка обваливается. Как ветеран оказалась в такой ситуации, рассказала UFA1.RU ее внучка Людмила.
Квартира на отшибе города
В башкирском городе Туймазы Флюра с 1950-х годов жила в квартире двухэтажного дома на проспекте Ленина. Людмила рассказала, что в 2017 году администрация города решила снести эти дома и отдать участки под застройку. Местных жителей начали расселять.
Внучка говорит, что никто из жильцов не хотел переселяться, потому что у домов удобное расположение. Со слов Людмилы, они проводили митинги и собрания, сама внучка писала нескольким депутатам письма. В итоге ничего не помогло, решение администрации не отменили.
Чиновники предложили жителям подписать договор двойной мены. По нему людям давали жилье, где они могли временно жить до тех пор, пока не построят дом, где им выделили квартиры. Так сказать, перевалочным пунктом стал дом в отдаленном районе города. По словам Людмилы, жильцам устно сказали, что им даже не придется там жить, это будет формальность.
— В устной форме было сказано: «Не переживайте, вы туда даже не поедете», — рассказала внучка пенсионерки. — Адекватный человек не поедет туда жить. Это на отшибе города. Нужно проехать через небольшую промзону, по правую руку будет кладбище. Там стоит несколько домов, детский садик — и всё. Оттуда ходит один автобус — ладно, бабушке не до автобуса уже. А вдруг скорую вызывать придется?
Как оказалось, жить в новом доме невозможно, а другое жилье за пять лет так и не построили. Внучка рассказала, что в квартире нет газа, хотя по договору он должен быть. Ремонта там не было, штукатурка обваливалась, а стена между двумя квартирами и вовсе разрушилась.
Людмила отметила, что многие жильцы ветхого дома не стали подписывать договоры, а просто взяли деньги за свои квартиры. Однако ее бабушке деньги не предлагали. Пенсионерка не могла подумать, что окажется в таком положении.
— Бабушка говорила: «Меня не обманут, я же ветеран». Я просила ее не подписывать никаких бумаг. Деньгами ей даже не предлагали. Видимо, поняли, что бабка старая, обмануть несложно, — заявила Людмила.
Обошли все инстанции
С 2017 года Людмила пытается добиться обустроенного жилья для бабушки. Она уже обошла все инстанции. Однажды, с ее слов, пенсионерке позвонили и в грубой форме потребовали не писать жалобы. После этого Флюре стало плохо, и на какое-то время внучка перестала писать обращения.
— Бабушка была настолько расстроена этим разговором, что у нее поднялось давление, мы даже вызывали скорую. Она после этого сказала, чтобы я никуда не обращалась больше. Я закрыла эту тему на какое-то время, — вспоминает Людмила.
Недавно она вновь занялась вопросом. Съездила в квартиру, записала видео и опубликовала в социальных сетях.
— Бабушка услышала по радио, что у главы региона Радия Хабирова будет прямой эфир, и сказала, чтобы я туда написала. Я загрузила в первый раз, никто, в принципе, не отозвался, мой вопрос не выбрали. Я увидела, что люди оставляют на страничке сообщения, и отправила еще раз, после чего пошла такая волна, — сообщила внучка.
После этого в квартире восстановили разрушенную стену и наклеили обои. Однако Флюра не может жить так далеко. По словам Людмилы, она привыкла жить на своей улице, там ее единственная подруга, с которой она постоянно общается.
Сейчас Флюра живет у своей дочери, потому что в ее старой квартире начал обваливаться потолок. Ветхий дом, который хотят снести, почти опустел, и родные переживают, что в квартире бабушки могут поселиться бездомные. Поэтому за старым жильем сейчас смотрит другая внучка, сестра Людмилы.
С 15 лет на заводе
Флюра Зейналова родилась и выросла в многодетной семье в Уфе. Людмила рассказывает, что ее бабушка всю жизнь работала на государство. В 15 лет, когда шла война, она шила на заводе шапки и варежки для военных. Затем познакомилась с будущим мужем. Они уехали жить в Баку, откуда ее супруг был родом. Там и родилась мама Людмилы.
Однако позже семья вернулась в Башкирию. По рассказам внучки, в тот период в Туймазах открывался завод. Муж Флюры предложил ей работать вместе на этом предприятии. Туда она устроилась поваром. С тех пор они жили в Туймазах. В 1993 году муж Флюры умер.
— Я ей всегда говорила: «Твои пирожки божественны». Уже много лет не печет, потому что все-таки старенькая. Я ей звоню периодически, спрашиваю совета в готовке, — делится внучка ветерана.
Прокуратура Башкирии уже отреагировала на ситуацию и проводит проверку. В ведомстве пообещали связаться с Людмилой после проверки, но сидеть сложа руки внучка не собирается. Она записалась на прием к Путину.
— Муниципалитетом принято и передано ветерану Великой Отечественной войны данное жилье, несмотря на то, что оно не отвечает техническим и санитарно-эпидемиологическим требованиям, — сообщили в прокуратуре.
Также прокурор внес представление мэру Туймазов. В администрации города же говорят, что к ним не может быть никаких вопросов. С 2017 года все гарантийные обязательства прошли. Чиновники подтвердили, что жилье выдавалось пенсионерке по договору двойной мены. По их данным, строительная компания сдаст дом, который возводится уже пять лет, весной 2023 года.
А вот что по поводу разрушенной квартиры для ветерана сказал глава совета ветеранов Туймазинского района Нурулла Бикчуров. Как выяснилось, о произошедшем руководитель организации слышит впервые.
Со слов главы совета, пострадавшая не обращалась к нему за помощью, а потом он и вовсе заявил, что Флюра Зейналова не числится в списках ветеранов Великой Отечественной.
— У нас нет такой участницы войны. В Туймазах 10 ветеранов осталось, женщин нет, последняя умерла где-то два месяца назад, мы ее хоронили. Может быть, она труженик тыла, но это уже не наша подведомственность, — сказал Нурулла Бикчуров.
Видимо, совету ветеранов в городе Туймазы списки своих ветеранов лучше уточнять в прокуратуре, которая занимается квартирой ветерана Великой Отечественной войны.