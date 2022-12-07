«Я же ветеран ВОВ, меня не обманут»: как 94-летней старушке выдали вместо квартиры сплошные руины. Вы такого не видели

Квартира на отшибе города

В башкирском городе Туймазы Флюра с 1950-х годов жила в квартире двухэтажного дома на проспекте Ленина. Людмила рассказала, что в 2017 году администрация города решила снести эти дома и отдать участки под застройку. Местных жителей начали расселять.



Внучка говорит, что никто из жильцов не хотел переселяться, потому что у домов удобное расположение. Со слов Людмилы, они проводили митинги и собрания, сама внучка писала нескольким депутатам письма. В итоге ничего не помогло, решение администрации не отменили.