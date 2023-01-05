Жительница Новосибирска посоветовала избегать прогулок в центре. И вот почему

Теплая погода в январские праздники заставляет новосибирцев чаще выходить из дома. Тем более в этом году наш город имеет статус новогодней столицы России, а потому центр украсили по-особенному. В итоге толпы людей оказываются в одно время в одном месте. Это приводит к пробкам на дорогах и столпотворению в метро. К чему еще нужно быть готовым, если вы решили выбраться в центр, и почему этого лучше не делать — в колонке Светланы Гладковой.
Если вы хотели погулять на каникулах по вечернему центру с огонечками, то я бы вам прямо сильно рекомендовала расхотеть. И захотеть погулять когда-нибудь потом. А я вам расскажу. Потому что любимое занятие новосибирцев — это, как известно, стояние в очередях. А если в очередях стоять некуда, то хотя бы толпиться. И вот участие в этом всём, особенно если оно не вполне добровольное, — лучший способ разлюбить Новосибирск, даже если вы его очень любите, как я, например.
В общем, приключения начинаются на этапе парковки. В лучших традициях Новосибирска люди встают на аварийках и ждут, пока из какого-нибудь парковочного кармана кто-нибудь выедет, затрудняя тем самым проезд всем остальным. Так, например, на аварийках стояли машины вдоль всей парковки в середине Красного проспекта. Все инвалидные места были заняты автомобилями без соответствующих табличек. Гаишники стояли на своем обычном месте на площади и на парковочные безобразия никакого внимания не обращали. Я, некоторое время потолкавшись по Советской и Урицкого, нашла себе в сторонке вполне годный парковочный карманчик и побежала воссоединяться с остальной семьей, которая уже гуляла около оперного, приехав пораньше на другой машине.
В некотором ужасе я наблюдала марш людей по улице Ленина под гирляндами. Сначала я подумала, что, может, это организованное шествие, но потом поняла, что это просто гуляющие группы людей, которые выбрались в центр любоваться красотами новогодней столицы. Некоторые из них пытались фотографироваться, забираясь для этого на знаменитые «гробы» — кажется, это была единственная возможность найти свободный клочок пространства и сфотографироваться под каким-нибудь ракурсом так, чтобы и ты, и гирлянды оказались в кадре одновременно.
Если вы подумали, что умные люди не ездят в центр на машине, а ездят на метро, как подумала к тому моменту и я сама, то напрасно. Я как раз решила перейти Красный проспект под землей. Лестницы были завалены кучей быстро тающего снега, который заносили туда толпы и не успевали очищать дворники (я одного даже видела). Сам переход напоминал любой наш тротуар в марте-апреле, с плотным слоем снежной каши под ногами. А на выходе в сторону елки скопилась внушительная (очень внушительная) толпа народу, которая, хоть и выходила через три двери вместо положенных двух, всё равно почти не двигалась.
Прогулка вокруг елки и по Первомайскому скверу вызывает только одно желание — выйти уже куда-нибудь подальше. И еще один вопрос: что вообще в головах у людей, которые при нашем правостороннем движении в такой толпе зачем-то идут против шерсти? Ну ладно, и еще один вопрос: если бы я была жителем Кемерово или Томска, например, и приехала бы погулять по новогодней столице России, какова была бы степень моего ужаса? А разочарования? В общем, я всю эту красоту успела понаблюдать до Нового года. И она действительно вызывает некоторый даже восторг. И еще грусть от того, как здорово было бы, если бы такая красота случилась в нашей жизни, когда она еще была нормальной, а не сейчас. Но в такой толпе любоваться красотой, знаете ли, архисложно.
Стоя на ступеньках мэрии и глядя на площадь Ленина, представляющую собой одну большую пробку, причем во все стороны, я задумалась, что можно было бы сделать, чтобы это вот всё было не так. Ну помимо очевидной штуки вроде уменьшения интервала движения поездов метро, чтобы люди не толкались ни в поездах, ни на выходе.
Как мне кажется, вообще всё довольно банально: нужно было просто рассредоточить праздничные мероприятий, не ограничивая красоту улицей Ленина и набережной (там тоже парковочные чудеса, но я пока не участвовала, только мимо проезжала). Насколько я поняла из недавних публикаций, вообще-то в каждом районе города должно было появиться что-нибудь праздничное, но вот как раз на этих статьях решили сэкономить. У нас в Советском районе я, например, из нового нашла только одну высокую елку, украшенную гирляндой, чего в прошлые годы за ней не водилось. Возможно, эта гирлянда как раз появилась в рамках новогодней столицы.
Опять же, дети, лишенные привычных детских развлечений вроде горок, скучают и везутся родителями гулять туда, где нынче принято гулять, то есть в центр. Так что горки, пусть их и нужно нынче хитро сертифицировать, вообще-то могли бы способствовать рассредоточению людей по районам города вместо кучного скопления в центре.
В общем, не ходите в центр гулять до конца каникул. Вам почти наверняка не понравится. А красоту вроде не обещают разбирать, успеете.
«Гробики» или лавочки? Что думают новосибирцы про украшение улицы Ленина — смотрим в одном видео.