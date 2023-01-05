Жительница Новосибирска посоветовала избегать прогулок в центре. И вот почему

Если вы хотели погулять на каникулах по вечернему центру с огонечками, то я бы вам прямо сильно рекомендовала расхотеть. И захотеть погулять когда-нибудь потом. А я вам расскажу. Потому что любимое занятие новосибирцев — это, как известно, стояние в очередях. А если в очередях стоять некуда, то хотя бы толпиться. И вот участие в этом всём, особенно если оно не вполне добровольное, — лучший способ разлюбить Новосибирск, даже если вы его очень любите, как я, например.



В общем, приключения начинаются на этапе парковки. В лучших традициях Новосибирска люди встают на аварийках и ждут, пока из какого-нибудь парковочного кармана кто-нибудь выедет, затрудняя тем самым проезд всем остальным. Так, например, на аварийках стояли машины вдоль всей парковки в середине Красного проспекта. Все инвалидные места были заняты автомобилями без соответствующих табличек. Гаишники стояли на своем обычном месте на площади и на парковочные безобразия никакого внимания не обращали. Я, некоторое время потолкавшись по Советской и Урицкого, нашла себе в сторонке вполне годный парковочный карманчик и побежала воссоединяться с остальной семьей, которая уже гуляла около оперного, приехав пораньше на другой машине.

