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Новый год 2023 в НСО

Как новосибирцы встречали Новый год в центре города последние пять лет — лучшие 20 фото НГС

Смотрим, как празднование менялось из года в год

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За пять лет произошло многое, но горожане неизменно приходят на площадь Ленина, чтобы встретить Новый год

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Многие новосибирцы идут встречать Новый год на главную площадь города. За пять лет жизнь и в Новосибирске, и в стране сильно изменилась, но горожане собираются на площади Ленина, жгут бенгальские огни, смеются и веселятся.

В этом году новогоднего фейерверка не будет, но это не значит, что праздник отменен. В ожидании 2023 года мы решили посмотреть, как горожане встречали каждый новый год на площади Ленина на протяжении последних пяти лет.

Массовые гуляния в Новосибирске были отменены в пандемию. Но угроза коронавируса не мешала новосибирцам собираться на площади Ленина и праздновать.

31 декабря 2021 года — новый 2022 год люди встречали на площади Ленина с салютом.

31 декабря 2021 года — массовые мероприятия запрещены

31 декабря 2021 года — массовые мероприятия запрещены

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Но салют был

Но салют был

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Люди не стеснялись

Люди не стеснялись

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Как думаете, в этом году будет так же многолюдно?

Как думаете, в этом году будет так же многолюдно?

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31 декабря 2020 года — бушует ковид, который уносит жизни десятков тысяч людей. Новосибирцы встречают 2021 год в надежде, что пандемия отступит.

31 декабря 2020 года фейерверк решили не отменять

31 декабря 2020 года фейерверк решили не отменять

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Новогодняя ночь 2020 года была холодной — около <nobr class="_">-24 градусов</nobr>

Новогодняя ночь 2020 года была холодной — около -24 градусов

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Людей было не так много, но настроение у многих было хорошее

Людей было не так много, но настроение у многих было хорошее

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Полицейские следили за отдыхающими

Полицейские следили за отдыхающими

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31 декабря 2019 года Новый год новосибирцы встречали с размахом. Тогда еще не было понятно, насколько серьезно коронавирус изменит нашу жизнь. Что миллионы людей будут бороться за жизнь, что нас ждут десятки запретов, локдауны и постоянное ношение масок.

Ничего не подозревающий город

Ничего не подозревающий город

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У оперного тогда вновь залили каток интригующей формы

У оперного тогда вновь залили каток интригующей формы

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А толпы в метро никого не смущали и не пугали

А толпы в метро никого не смущали и не пугали

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31 декабря 2018 года в Новосибирске массовые гуляния и сотни шикарных салютов.

31 декабря 2018 года — вот такой яркий салют

31 декабря 2018 года — вот такой яркий салют

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Вот такая елочка была на площади Ленина

Вот такая елочка была на площади Ленина

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Красный проспект перекрывали

Красный проспект перекрывали

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На площади были и горки

На площади были и горки

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Толпа была огромной

Толпа была огромной

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И очень далекое 31 декабря 2017 года.

Елка на площади Ленина 31 декабря 2017 года сверкала десятками огней

Елка на площади Ленина 31 декабря 2017 года сверкала десятками огней

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Толпа в центре города

Толпа в центре города

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На площади был праздничный концерт

На площади был праздничный концерт

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В метро можно было встретить необычных персонажей

В метро можно было встретить необычных персонажей

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Новый год совсем близко — в домах новосибирцев наряжены елки, но не только люди готовы к празднику. Животные тоже умеют веселиться! Смотрим подборку снимков с пушистиками.

Принято считать, что Новый год — семейный праздник, который необходимо встречать исключительно в кругу родных и близких. Немало и тех, кто предпочитает провести новогоднюю ночь в шумной веселой компании друзей с тонной конфетти и рекой шампанского. И лишь немногие добровольно проводят эту волшебную ночь в одиночестве.

ЕлкаНовый годПлощадь ЛенинаПраздник
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