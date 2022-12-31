Как новосибирцы встречали Новый год в центре города последние пять лет — лучшие 20 фото НГС

Многие новосибирцы идут встречать Новый год на главную площадь города. За пять лет жизнь и в Новосибирске, и в стране сильно изменилась, но горожане собираются на площади Ленина, жгут бенгальские огни, смеются и веселятся.
В этом году новогоднего фейерверка не будет, но это не значит, что праздник отменен. В ожидании 2023 года мы решили посмотреть, как горожане встречали каждый новый год на площади Ленина на протяжении последних пяти лет.
Массовые гуляния в Новосибирске были отменены в пандемию. Но угроза коронавируса не мешала новосибирцам собираться на площади Ленина и праздновать.
31 декабря 2021 года — новый 2022 год люди встречали на площади Ленина с салютом.
31 декабря 2020 года — бушует ковид, который уносит жизни десятков тысяч людей. Новосибирцы встречают 2021 год в надежде, что пандемия отступит.
31 декабря 2019 года Новый год новосибирцы встречали с размахом. Тогда еще не было понятно, насколько серьезно коронавирус изменит нашу жизнь. Что миллионы людей будут бороться за жизнь, что нас ждут десятки запретов, локдауны и постоянное ношение масок.
31 декабря 2018 года в Новосибирске массовые гуляния и сотни шикарных салютов.
И очень далекое 31 декабря 2017 года.
Новый год совсем близко — в домах новосибирцев наряжены елки, но не только люди готовы к празднику. Животные тоже умеют веселиться! Смотрим подборку снимков с пушистиками.
Принято считать, что Новый год — семейный праздник, который необходимо встречать исключительно в кругу родных и близких. Немало и тех, кто предпочитает провести новогоднюю ночь в шумной веселой компании друзей с тонной конфетти и рекой шампанского. И лишь немногие добровольно проводят эту волшебную ночь в одиночестве.