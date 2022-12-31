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Тема дняЗабавные фото котов и елок
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Новый год 2023 в НСО

Елки и коты: как готовятся к новому году питомцы новосибирцев — праздничные и забавные фото

А вы уже готовы встречать Новый год?

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Пусть в новом году у всех будет отличное настроение!

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Новый год совсем близко — в домах новосибирцев наряжены елки, но не только люди готовы к празднику. Животные тоже умеют веселиться!

Мы попросили наших читателей поделиться новогодними фото их питомцев. Кто-то вальяжно расположился у елки, кто-то устроил себе гнездо прямо на дереве, а кое-кто умудрился уже всё опрокинуть.

Смотрим подборку снимков с пушистиками.

Подвинул Деда Мороза

Подвинул Деда Мороза

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Кто краше на этом фото — можно еще поспорить!

Кто краше на этом фото — можно еще поспорить!

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Этому котику очень удобно

Этому котику очень удобно

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Не только котики рады празднику

Не только котики рады празднику

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— Разведка работает успешно, — подписала фото выше читательница НГС Дина.

Какая красавица!

Какая красавица!

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Очень профессиональное «хоба!»

Очень профессиональное «хоба!»

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Лежать и смотреть на огоньки...

Лежать и смотреть на огоньки...

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Сразу видно, кто в доме хозяин

Сразу видно, кто в доме хозяин

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Очень уютно под елкой

Очень уютно под елкой

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Кот очень удивлен новым жителям дома

Кот очень удивлен новым жителям дома

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Сладко спит под елочкой

Сладко спит под елочкой

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Кое-кто хулиганит

Кое-кто хулиганит

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Проверка елки

Проверка елки

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Кажется, котик обдумывает какой-то план

Кажется, котик обдумывает какой-то план

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Этот кот явно интересуется, для него ли эти подарочки

Этот кот явно интересуется, для него ли эти подарочки

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Такое бывает часто

Такое бывает часто

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Как уютно!

Как уютно!

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— Сова на месте. Вьет гнездо. Это я только начала елку ставить, — написала читательница НГС Ольга и прислала фото выше.

И еще один покоритель елочки

И еще один покоритель елочки

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Для счастливых хозяев котиков, да и песиков тоже, праздник может превратиться в затяжную операцию «спасти рядового елку», которая продлится до самого конца каникул. НГС поговорил с тремя зоопсихологами, которые рассказали, как сделать елку менее интересной для питомцев и получится ли это вообще.

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