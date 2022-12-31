Елки и коты: как готовятся к новому году питомцы новосибирцев — праздничные и забавные фото

Новый год совсем близко — в домах новосибирцев наряжены елки, но не только люди готовы к празднику. Животные тоже умеют веселиться!

Мы попросили наших читателей поделиться новогодними фото их питомцев. Кто-то вальяжно расположился у елки, кто-то устроил себе гнездо прямо на дереве, а кое-кто умудрился уже всё опрокинуть.