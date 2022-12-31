Елки и коты: как готовятся к новому году питомцы новосибирцев — праздничные и забавные фото

Новый год совсем близко — в домах новосибирцев наряжены елки, но не только люди готовы к празднику. Животные тоже умеют веселиться!
Мы попросили наших читателей поделиться новогодними фото их питомцев. Кто-то вальяжно расположился у елки, кто-то устроил себе гнездо прямо на дереве, а кое-кто умудрился уже всё опрокинуть.
Смотрим подборку снимков с пушистиками.
— Разведка работает успешно, — подписала фото выше читательница НГС Дина.
— Сова на месте. Вьет гнездо. Это я только начала елку ставить, — написала читательница НГС Ольга и прислала фото выше.
Для счастливых хозяев котиков, да и песиков тоже, праздник может превратиться в затяжную операцию «спасти рядового елку», которая продлится до самого конца каникул. НГС поговорил с тремя зоопсихологами, которые рассказали, как сделать елку менее интересной для питомцев и получится ли это вообще.