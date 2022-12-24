Слезай с сука! Как уберечь новогоднюю елку от питомцев, а питомцев — от елки

Колючий Диснейленд

Иногда кажется, что любой уважающий себя кот должен сделать три вещи: «построить» хозяина, чтобы тот по первому «мяу» наполнял его миску, после каждой стирки посидеть на чистом выглаженном белье контрастного цвета и, конечно же, залезть на дерево.



— Для кошки это целый Диснейленд: есть ствол, по которому она может взбираться, есть украшения, которые двигаются, издают звуки, меняют цвет — всё это стимулирует ее охотничьи инстинкты, — рассказывает зоопсихолог и фелинолог Елена Клюсовец. — И, конечно же, запах: вместе с елкой в квартире, где обитает кошка, появляется много новых запахов, которые интересны этому любопытному существу.