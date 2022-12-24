Слезай с сука! Как уберечь новогоднюю елку от питомцев, а питомцев — от елки

Обратный отсчет до нового, 2023 года уже начался, витрины магазинов целый месяц украшены наряженными елками и сверкающими огоньками электрогирлянд, а елочные базары намекают, что пора обзавестись главным атрибутом Нового года и дома. Правда, для счастливых хозяев котиков, да и песиков тоже, праздник может превратиться в затяжную операцию «спасти рядового елку», которая продлится до самого конца каникул. НГС поговорил с тремя зоопсихологами, которые рассказали, как сделать елку менее интересной для питомцев и получится ли это вообще.
Колючий Диснейленд
Иногда кажется, что любой уважающий себя кот должен сделать три вещи: «построить» хозяина, чтобы тот по первому «мяу» наполнял его миску, после каждой стирки посидеть на чистом выглаженном белье контрастного цвета и, конечно же, залезть на дерево.
— Для кошки это целый Диснейленд: есть ствол, по которому она может взбираться, есть украшения, которые двигаются, издают звуки, меняют цвет — всё это стимулирует ее охотничьи инстинкты, — рассказывает зоопсихолог и фелинолог Елена Клюсовец. — И, конечно же, запах: вместе с елкой в квартире, где обитает кошка, появляется много новых запахов, которые интересны этому любопытному существу.
Существует и еще одно развлечение, от которого (проверено!) не откажется даже счастливый хвостатый владелец специального высокого домика. Причина — в кошачьей охотничьей природе.
— Они любят забираться на верх елки, потому что им очень интересно обозревать сверху всю квартиру. — Объясняет ветеринар и зоопсихолог зооветцентра «Ноев ковчег» Марина Москалева. — К тому же там висят разные шарики, звездочки, та же мишура, и со всем этим, конечно, очень интересно играть.
Специалисты по поведению маленьких домашних хищников сходятся в том, что от стеклянных игрушек на елке стоит отказаться как минимум пока животное молодое и игривое, а лучше — насовсем.
— Стеклянные шары должны быть табу, потому что это будет опасно не только кошке, но и вам. Они очень хрупкие, одно ловкое движение лапкой — и шарики уже лежат разбитые на полу. Осколки легко могут впиться и вам в ногу, и в нежные лапки питомца, — уточняет Елена Клюсовец.
О коррекции поведения кошек фелинолог написала книгу, но и она констатирует: в некоторых вопросах этих питомцев не исправишь, и устроить хозяевам вместо Нового года внеплановую генеральную уборку сможет даже самый старый, толстый и ленивый мурлыка.
— Нам всегда кажется, что с возрастом кошки становятся осознаннее, и это так, но лишь до того момента, пока на первый план не выходят инстинкты, — предостерегает Елена. — И уж поверьте мне, минимальное дуновение ветра, которое колыхнет мишуру на елке, разбудит в любом, даже самом интеллигентном котике, хищника. А это значит, что вы можете прийти домой и увидеть вашу елку, лежащую на боку в руинах осколков и мишуры.
Пресловутый «дождик» — вообще оружие массового кошачьего поражения. Удержаться от охоты на него коты не способны, расстаться с добычей — тем более не могут.
— Если мишура попала на язык котика, избавиться от нее он уже не может из-за особенности строения языка, который покрыт мелкими крючочками, — объясняет Елена Клюсовец. — Котику приходится проглатывать ее, а потом как повезет. Она может безболезненно выйти спустя время вместе с фекалиями либо застрять внутри.
Для котов, живущих у внимательных хозяев, такой Новый год заканчивается на операционном столе. И это для питомца — хороший вариант.
— В декоре елки использовать можно небьющиеся шары, текстильные игрушки, мишуру и дождик из папиросной бумаги. А главное — всё это вешать на елку так, чтобы кошка не могла до всего этого дотянуться, — резюмирует фелинолог. — Но лучше всего, чтобы ваша новогодняя красавица стояла в той комнате, куда котику доступ будет только под вашим присмотром.
Елка в клетке
Если вы собачник и расслабились, читая первую половину этого текста, срочно напрягайтесь снова: у песиков отношения с елками тоже достаточно сложные — пусть и не настолько, как у котиков.
— Собаки могут заинтересоваться вкусно пахнущей елкой и начать ее грызть — это может привести к травматизации ротовой полости, — объясняет Марина Москалева, — стеклянные игрушки собака может разбить, хватать их в рот. Мишуру собаки жуют точно так же, как кошки, и главное — они могут грызть электрические гирлянды, а это может привести к электротравмам и ожогам.
С ней согласна и руководитель центра «Компаньон», зоопсихолог Ольга Жеребчикова.
— Главную опасность представляют электроприборы (гирлянды), особенно если это щенок, или собака склонна грызть провода. В ваше отсутствие гирлянда обязательно должна быть выключена из розетки, — Предостерегает Ольга.
Активный и достаточно крупный пес легко уронит елку, правда, в этом случае пострадает не животное, а елка (а также ваши нервы). Но не подпускать пса к наряженной елке — тоже ошибка, которая может привести к настоящим разрушениям в доме.
— Если собаке совсем не давать познакомиться с елкой, то есть опасность, что она сделает это, когда вас не будет дома, — объясняет Ольга Жеребчикова. — Можно заранее показать собаке елку, дать обнюхать, но запретить грызть, особенно если она натуральная. <…> Можно вначале установить елку, а через несколько дней, когда питомец привыкнет, уже ее наряжать. Это подходит как для собак, так и для кошек.
Ольга Жеребчикова говорит, что в доме с активной собакой полезно будет дополнительно закрепить елку за верхушку (а возможно, и привязать к потолку). Марина Москалева тоже говорит, что при желании защитить новогодний декор можно, черпая идеи даже из мемов:
— Если елку закрыть в клетку или поставить повыше, чтобы собака не достала, это может помочь… Но если она украшена пряниками, конфетами, как это часто делают сейчас, то это собаку [всё равно] очень сильно заинтересует.
Душистое имбирное печенье и другие сладости, по мнению Марины Москалевой, — вообще худшее убранство для елки, если в доме есть собака.
— Если собачки наедаются, потом могут быть и панкреатиты, и гастроэнтериты различного рода, — объясняет ветеринар.
Часто кошатникам и собачникам предлагают играть с питомцем так долго и активно, чтобы сил на шалости у животного больше не оставалось. Но профессиональные зоопсихологи уверяют: даже если у вас достанет времени и сил часами напролет беситься со щенком или устраивать охоту на мячик для котика, елку это не спасет.
— Что-то новое появилось в квартире! Это новые запахи, это обязательно надо понюхать, а иногда и пометить, потому что на территории животного появилось что-то новое и нужно показать, что это — его, — объясняет Марина Москалева.
А Елена Клюсовец и вовсе уверена, что идея априори обречена на провал:
— «Батарейка» у кошки заряжается довольно быстро. Стоит вам чуть-чуть ослабить контроль, и котик уже будет на верхушке вашей елки.
Вы знаете надежный способ уберечь свою елочку от питомцев? Или использовали лайфхак из интернета, а он не сработал и только увеличил хаос? Присылайте свои фото и видео на сайт через форму «Сообщи свою новость» или в наши соцсети. Пушистый автор самого эпического провала и его хозяин получат вкусный новогодний подарок от НГС.
Уничтожение не елок — не единственное странное хобби котиков, порой вообще может показаться, что эти животные — инопланетяне. Вместе с зоопсихологом мы разбирались, почему по ночам кошки гарцуют по квартире и обожают красть полотенца.