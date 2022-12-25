Православные Кузбасса займутся реабилитацией выживших на пожаре в приюте наркоманов

Кузбасская митрополия готова помочь выжившим при пожаре в незаконном соцприюте, а также бесплатно отпеть тех, кто погиб. Руководитель информационно-просветительского отдела Кемеровской епархии Вячеслав Ланский рассказал NGS42.RU в воскресенье, 25 декабря, что священнослужители уже готовы ехать в больницы к пострадавшим.
По словам Ланского, сегодня утром во всех храмах прошли заупокойные службы по 22 погибшим во время пожара в приюте, который случился накануне ночью. Также церковь готова бесплатно при необходимости всех отпеть.
— Что касается помощи реальной, то после одобрения врачей руководитель нашей социальной службы посетит тех, кто находится в больницах, для оказания духовной и душевной поддержки, узнает, что нужно для лечения и чем можно помочь по жизни. Если выжили реабилитируемые наркозависимые, то им предложат разместиться в одном из наших ребцентров, чтобы продолжить реабилитацию, — сказал священнослужитель.
Также он добавил, что рассматривается вопрос о помощи родственникам погибших, если они объявятся.
В ночь на 24 декабря в Кемерове загорелся двухэтажный частный дом. В нем долгое время находился приют «Доброе дело» для бездомных и наркозависимых. По последним данным, в пожаре погибли 22 человека. Также пострадали шесть человек, глава регионального Минздрава рассказал об их состоянии.
Владельцу предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Подробности страшного инцидента мы публиковали в онлайн-трансляции.
Также в нашем репортаже мы рассказывали, что происходило на месте пожара утром, в том числе были обнаружены тела двух погибших, которые скончались неподалеку от выхода из дома.