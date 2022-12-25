Православные Кузбасса займутся реабилитацией выживших на пожаре в приюте наркоманов

— Что касается помощи реальной, то после одобрения врачей руководитель нашей социальной службы посетит тех, кто находится в больницах, для оказания духовной и душевной поддержки, узнает, что нужно для лечения и чем можно помочь по жизни. Если выжили реабилитируемые наркозависимые, то им предложат разместиться в одном из наших ребцентров, чтобы продолжить реабилитацию, — сказал священнослужитель.