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Парк у нового ЛДС сняли с высоты в Новосибирске — смотрим, как он переливается ночью

Гулять можно будет уже с воскресенья, но торжественного открытия не будет

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Парк украшен к Новому году

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В Новосибирске парк «Арена» у нового ЛДС почти полностью готов, чтобы принимать гостей. По документам его должны сдать 25 декабря. Торжественное открытие с участием жителей не планируется из-за проблем с дорогами к ЛДС.

Он уже полностью украшен к Новому году. Смотрим с высоты, как он выглядит.

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Видео: Анна Терешкова

— Будет техническое открытие 27 декабря. Торжественного открытия не будет, так как официально не запущена дорога, поэтому мы и не зовем жителей. Но они смогут там гулять с 25 декабря, — объяснила корреспонденту НГС вице-мэр Анна Терешкова.

На украшение потратили больше миллиона рублей.

В ноябре в Новосибирске прошли обыски на муниципальном предприятии «Метро МиР». Руководителя Александра Мысика подозревают в использовании некачественного песка для строительства дорог к ледовой арене. Ущерб от превышения должностных полномочий мог составить 359 миллионов рублей. Демонтируют ли в итоге дороги, к которым возникли вопросы, сообщил губернатор Андрей Травников на пресс-конференции на прошлой неделе.

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