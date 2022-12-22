Парк у нового ЛДС сняли с высоты в Новосибирске — смотрим, как он переливается ночью

В Новосибирске парк «Арена» у нового ЛДС почти полностью готов, чтобы принимать гостей. По документам его должны сдать 25 декабря. Торжественное открытие с участием жителей не планируется из-за проблем с дорогами к ЛДС.
Он уже полностью украшен к Новому году. Смотрим с высоты, как он выглядит.
— Будет техническое открытие 27 декабря. Торжественного открытия не будет, так как официально не запущена дорога, поэтому мы и не зовем жителей. Но они смогут там гулять с 25 декабря, — объяснила корреспонденту НГС вице-мэр Анна Терешкова.
На украшение потратили больше миллиона рублей.
В ноябре в Новосибирске прошли обыски на муниципальном предприятии «Метро МиР». Руководителя Александра Мысика подозревают в использовании некачественного песка для строительства дорог к ледовой арене. Ущерб от превышения должностных полномочий мог составить 359 миллионов рублей. Демонтируют ли в итоге дороги, к которым возникли вопросы, сообщил губернатор Андрей Травников на пресс-конференции на прошлой неделе.