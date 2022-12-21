«Так пусть у себя в Кузбассе и гуляет»: как читатели НГС отреагировали на критику мамы, переехавшей в Новосибирск

Читатели НГС активно обсуждали колонку мамы двух детей, которая переехала из Кузбасса в Новосибирск: под материалом оказалось более 400 комментариев. В публикации Екатерина отметила, что в городе мало зимних развлечений для детей. Мнения жителей города по этому вопросу разделились. Редакция выделила из них три категории: приводим высказывания комментаторов, которые согласны с автором, которые не согласны, а также тех, кто отправляет Екатерину обратно в Кузбасс.
«Власти у нас "глухи" к народу»
Читатель НГС, который переехал в «сибирскую столицу» из Тюмени, заявил, что согласен с автором колонки.
— Сам прожил пять лет в Новосибирске и был в тихом ужасе! По сравнению с Тюменью — просто колхоз! Про Казань вообще молчу! Но причины проблем местного города поделил бы на две части. Первая причина — это местная власть, вторая — это местное неграмотное население! Где-то поровну. Есть ли перспективы в городе в качестве развития? Ответ: нет! Были возможности для реализации, но не получилось, да и особо не старались. Как говорится: ларьки, рынки, риэлторы и всякая остальная мишура — наше всё, — написал читатель НГС.
Еще один читатель отметил, что некоторые новосибирцы предпринимают попытки что-то сделать со сложившейся ситуацией.
— Дорогая, Екатерина! Вы несправедливы к новосибирцам! Мы и пишем, и жалуемся, и устраиваем митинги, и лично люди ходят на прием в мэрию, пытаются достучаться до властей! Вы привыкли, что у вас власти слушают народ и идут вам навстречу, в Новосибирске это в принципе невозможно, так как власти у нас «глухи» к народу от слова «совсем». У нас нет «хозяина» города (в хорошем смысле этого слова). У нас только делают вид, и всё. Горки у нас запретили в принципе, если жильцы сами строят горки у себя во дворах, то на следующий день сотрудники ЖКХ их разрушают. Они боятся, что дети могут покалечиться, а отвечать придется им! Вот такая у нас забота о детях, — написал комментатор.
Многие комментаторы начали обвинять власть в бездействии.
— Статья с реальным отражением отношения городских властей к городу и горожанам! Наш «уважаемый» мэр загадил весь город, и его главное достижение — точечная застройка города домами, у которых не то что нет парковок, а к которым подъехать нельзя! Бываю в командировках в разных городах. Ни в одном областном центре я не видел такой грязи и запущенности! Как можно со всем этим претендовать на звание «Столица Сибири», — ответил на материал читатель НГС.
«Не город, а сплошной детский аттракцион уже»
Часть комментаторов встала на защиту Новосибирска.
— Я считаю, что придраться можно хоть к столбу. В наш век потребления все почему-то думают, что им должны. Власть, государство, другие люди — но только не они сами. Кто сейчас почистит снег лопатой? Кто построит горку или еще что-нибудь? И видят только плохое. Нередко вижу таких товарищей. Да далеко ходить не надо, есть знакомые такие. На Алтай долго не ездили — сервиса им не было. На природе посидеть — фу, там же комары и
Другой читатель отметил, что украшен Новосибирск в этом году отлично и такого никогда не было.
— Да, может, в сравнении с Москвой или Питером — ничего особенного, но там и бюджеты другие. Насчет горок: их запретили же не просто так. Видимо, снова недовольные граждане много жаловались — вот и запретили. Теперь другие недовольные жалуются, что их нет, — добавил читатель.
Один из комментаторов отметил, что в Новосибирске много развлечений для детей.
— Правильно! Давайте вырубим остатки парков и сделаем на 100500 детских аттракционов больше! Да?! Не город, а сплошной детский аттракцион уже. А таким мамочкам всё мало! Надо еще больше «развлекух» для детишек, которых рожают, а заниматься ими не хотят. Проще залипнуть в смартфоне и знать, что ребенок точно не слезет в ближайший час с километровой горки. А самой с ним пробежаться где-то, поиграть, то сразу и «одышка», и «диабет», и «противопоказания даже просто к быстрой ходьбе и совместному разговору с детенышем». Все парки в городе представляют собой 10 деревьев и тьму тьмущую аттракционов для детей. Но мамочкам всё мало, — написал комментатор НГС.
«Город не резиновый»
Особую когорту комментаторов составили те, кто отправлял Екатерину обратно в Кузбасс.
— Э-э-э, завязывайте! Город не резиновый! А то кого ни спросить, я — из Алушты-малушты и
— Поезжайте обратно в свою бурмундию, если вам тут не нравится. Вместо этих разговоров и высказываний начните уже менять мир вокруг себя в лучшую сторону. Прежде всего начните с себя! — отметил читатель НГС.
— Так пусть у себя в Кузбассе и гуляет, — добавила женщина в комментариях в соцсетях.
С прошлого года горки во дворах начали разрушать, управляющие компании жаловались, что получают огромные штрафы за установленные аттракционы, — подробнее об этой ситуации можно почитать здесь.