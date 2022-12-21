«Так пусть у себя в Кузбассе и гуляет»: как читатели НГС отреагировали на критику мамы, переехавшей в Новосибирск

Еще один читатель отметил, что некоторые новосибирцы предпринимают попытки что-то сделать со сложившейся ситуацией.

— Дорогая, Екатерина! Вы несправедливы к новосибирцам! Мы и пишем, и жалуемся, и устраиваем митинги, и лично люди ходят на прием в мэрию, пытаются достучаться до властей! Вы привыкли, что у вас власти слушают народ и идут вам навстречу, в Новосибирске это в принципе невозможно, так как власти у нас «глухи» к народу от слова «совсем». У нас нет «хозяина» города (в хорошем смысле этого слова). У нас только делают вид, и всё. Горки у нас запретили в принципе, если жильцы сами строят горки у себя во дворах, то на следующий день сотрудники ЖКХ их разрушают. Они боятся, что дети могут покалечиться, а отвечать придется им! Вот такая у нас забота о детях, — написал комментатор.