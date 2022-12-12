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Платежи новосибирцев за мусор «застряли» в банках — что произошло

В «Экология-Новосибирск» сообщили, что такие проблемы могут быть до конца месяца

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Своевременно информацию о платежах отражают только несколько сервисов

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Платежи новосибирцев за вывоз ТБО, сделанные с 29 ноября и проведенные через Сбербанк, не отображаются в платежной системе и личном кабинете на сайте регионального оператора.

— Также не отображаются платежи, совершенные юридическими лицами через платежные системы всех банков. Информируем, что платежи поступают и находятся в обработке. После завершения операционных действий данные будут занесены в лицевые счета потребителей, — сообщили в пресс-службе «Экология-Новосибирск».

Задержки обработки платежей связаны с внутренними процедурами в компании.

— Они вызваны прохождением стандартной юридической процедуры, связанной с назначением внешнего управляющего ООО «Экология-Новосибирск». Такая ситуация может продлиться до конца декабря 2022 года. После урегулирования юридических вопросов все платежи будут отражены по лицевым счетам потребителей с учетом даты оплаты, — заверили в компании.

Своевременно информацию о платежах отражают сервисы:

  • личный кабинет на сайте регионального оператора https://lk.ro-nso.ru/client/reg/;
  • мобильное приложение «Платосфера»;
  • сайт или мобильное приложение «Квартплата+»;
  • пункты приема платежей АО «Новосибирскэнергосбыт»;
  • отделения Почты России;
  • кассы партнеров Системы «Город»: банках, управляющих организациях и других агентах.

Ранее депутат Законодательного собрания Новосибирской области Вадим Агеенко заявил, что на работу «Экологии-Новосибирск» должны обратить внимание правоохранительные органы.

Весной вокруг «Экологии-Новосибирск» развернулся скандал: тогда водители мусоровозов объявили забастовку, а город тонул в мусоре. Власти всерьез рассматривали возможность лишить компанию статуса регионального оператора.

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