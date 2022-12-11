В Новосибирске ищут перевозчиков для 12 троллейбусных маршрутов — им готовы заплатить более миллиарда рублей

В Новосибирске ищут подрядчиков для перевозок по 12 троллейбусным маршрутам. По данным сайта госзакупок, общая начальная цена контрактов составляет более одного миллиарда рублей.
Согласно документам, заказчиком работ выступает МКУ Новосибирска «Центр управления городским автоэлектротранспортом». В число маршрутов вошли, в частности, маршрут
Аукционы также объявлены для маршрутов
— Отправление транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа от каждого остановочного пункта осуществляется в соответствии с расписанием транспортных средств либо в пределах двух минут от указанного в расписании времени, — указано в документах к одному из аукционов.
Отметим, троллейбусные маршруты Новосибирска перешли на муниципальный контракт с 1 сентября 2021 года. Главный плюс для пассажиров в том, что перевозчик не будет зависеть от количества пассажиров, так как деньги за перевозку ему будет платить мэрия.
В октябре НГС сообщал о том, что в 2023 году на муниципальный контракт в Новосибирске переведут 27 автобусных маршрутов. Пока по этой системе работают всего три.