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27 автобусных маршрутов переведут на новую систему работы в следующем году

Пока на муниципальном контракте работают всего три маршрута

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Транспорт переводят на муниципальный контракт постепенно, когда заканчивается действующий контракт с перевозчиком

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В 2023 году мэрия переведет на муниципальный контракт 27 автобусных маршрута. Пока по этой системе работают всего три.

— На сегодняшний день в городе Новосибирске 64 автобусных маршрута по регулируемому тарифу, из них на условиях муниципального контракта работают 3 маршрута, — ответили в пресс-центре мэрии на запрос НГС. — В 2023 году предусмотрен перевод на муниципальный контракт 27 автобусных маршрутов.

О том, что коммерческих перевозчиков в Новосибирске начнут переводить на муниципальный контракт, мэрия сообщила в феврале прошлого года. Главный плюс для пассажиров — в том, что перевозчик не будет зависеть от количества пассажиров, так как деньги за перевозку ему будет платить мэрия.

— От жителей Новосибирска поступает много жалоб по поводу неритмичной работы транспорта. Переход на муниципальный контракт нам видится инструментом, который позволит эффективно решить эту проблему. Напоминаю, что, согласно федеральному закону, мы переходим на такую форму расчетов с перевозчиком, когда оплата зависит не от количества перевезенных пассажиров, а от количества выполненных рейсов, соблюдения графика, ритмичности работы, — говорил тогда мэр Анатолий Локоть.

Сейчас по муниципальному контракту работает городской электротранспорт. В 2020 году НГС протестировал работу автобусного маршрута № 54, который первым перевели на муниципальный контракт. В конце сентября начальник департамента транспорта Константин Васильев сообщил, что в 2022 году на муниципальный контракт перевели автобусные маршруты № 23 и № 45.

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Муниципальный контрактОбщественный транспорт
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