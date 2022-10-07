27 автобусных маршрутов переведут на новую систему работы в следующем году

В 2023 году мэрия переведет на муниципальный контракт 27 автобусных маршрута. Пока по этой системе работают всего три.



— На сегодняшний день в городе Новосибирске 64 автобусных маршрута по регулируемому тарифу, из них на условиях муниципального контракта работают 3 маршрута, — ответили в пресс-центре мэрии на запрос НГС. — В 2023 году предусмотрен перевод на муниципальный контракт 27 автобусных маршрутов.