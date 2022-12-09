Власти Новосибирска хотят потратить почти три миллиона на «светящиеся коридоры» на площади Ленина

В Новосибирске объявили тендер на оформление арок в Театральном сквере у площади Ленина. Как сообщают на сайте «РТС», на украшение собираются потратить 2,9 миллиона.
Заказчиком выступает «Городская дирекция творческих программ». По контракту подрядчик должен будет сделать новогоднее украшение, установить «светящиеся коридоры», то есть арки в Театральном сквере. Все это делается в рамках проекта «Новосибирск — Новогодняя столица России».
Прием предложений действует до 11 декабря. Закупка на сайте появилась 8 декабря.
Площадь Ленина украшается в два этапа. Первый этап с елкой закончился 1 декабря. Второй этап работ должен завершиться к 22 декабря — будут полностью смонтированы ледовые композиции и фотозоны.
В сообществе проекта «Новосибирск — Новогодняя столица России» во «ВКонтакте» опубликовали программу праздничных мероприятий.