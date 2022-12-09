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Тема дняСбой в работе «ВКонтакте»
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«ВК умер»: новосибирцы не могут зайти в популярную соцсеть из-за массового сбоя

Не работает ни сайт, ни приложение

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Сбой начался около 11 утра 9 декабря по новосибирскому времени

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Социальная сеть «ВКонтакте» не работает у новосибирских пользователей. Проблемы начались сегодня, 9 декабря, около 11:00 и продолжаются до сих пор.

Массовый сбой в работе происходит по всей стране. Не грузится как сайт, так и мобильная версия соцсети.

— ВК умер, — пишут пользователи на сайте «Детектор сбоев».

Большинство пользователей переживает, что их могли взломать, но сбой произошел массово. В комментариях новосибирцы предполагают, что он мог произойти из-за обновлений, которые сервис делает к Новому году.

Очень много пользователей сообщают о сбое

Очень много пользователей сообщают о сбое

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Приложение также выдает ошибку, как и сайт

Приложение также выдает ошибку, как и сайт

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Мессенджер WhatsApp временно переставал работать у жителей Новосибирской области. Сбои в работе приложения начали отмечать 25 октября.

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