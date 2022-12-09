«ВК умер»: новосибирцы не могут зайти в популярную соцсеть из-за массового сбоя

Социальная сеть «ВКонтакте» не работает у новосибирских пользователей. Проблемы начались сегодня, 9 декабря, около 11:00 и продолжаются до сих пор.
Массовый сбой в работе происходит по всей стране. Не грузится как сайт, так и мобильная версия соцсети.
— ВК умер, — пишут пользователи на сайте «Детектор сбоев».
Большинство пользователей переживает, что их могли взломать, но сбой произошел массово. В комментариях новосибирцы предполагают, что он мог произойти из-за обновлений, которые сервис делает к Новому году.
Мессенджер WhatsApp временно переставал работать у жителей Новосибирской области. Сбои в работе приложения начали отмечать 25 октября.
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