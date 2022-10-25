WhatsApp перестал работать у
новосибирцев — мессенджер переживает глобальный сбой
Пользователи не могут отправлять сообщения
Мессенджер WhatsApp перестал работать у жителей Новосибирской области. Сбои в работе приложения начали отмечать несколько часов назад
По данным сайта Downdetector.com, жалобы на сбой в работе мессенджера по всей стране начали поступать около часа назад. 74% пользователей жалуются на проблемы с отправкой сообщений, а 22% — в целом на работу приложения. Отметим, что в других странах мессенджер также не работает.
НГС отправил запрос в службу поддержки мессенджера. Комментарий будет опубликован после получения.
Ранее Минпросвещения России рекомендовало учителям отказаться от использования WhatsApp и других иностранных мессенджеров в образовательной деятельности.