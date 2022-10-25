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WhatsApp перестал работать у новосибирцев — мессенджер переживает глобальный сбой

Пользователи не могут отправлять сообщения

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Жалобы начали поступать 25 октября около 14:00 по местному времени

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Мессенджер WhatsApp перестал работать у жителей Новосибирской области. Сбои в работе приложения начали отмечать несколько часов назад 25 октября. По сообщениям читателей НГС, сообщения не отправляются и не доставляются адресатам.

По данным сайта Downdetector.com, жалобы на сбой в работе мессенджера по всей стране начали поступать около часа назад. 74% пользователей жалуются на проблемы с отправкой сообщений, а 22% — в целом на работу приложения. Отметим, что в других странах мессенджер также не работает.

НГС отправил запрос в службу поддержки мессенджера. Комментарий будет опубликован после получения.

Downdetector фиксирует сбой

Downdetector фиксирует сбой

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Ранее Минпросвещения России рекомендовало учителям отказаться от использования WhatsApp и других иностранных мессенджеров в образовательной деятельности.

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