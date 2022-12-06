«Очень красиво. Капец как красиво»: певица Рита Дакота оценила виды Новосибирска

Отметим, ранее дизайнер и блогер Артемий Лебедев похвалил аэропорт Новосибирска за идею «парящей кровли» в новом терминале. До этого он менее восторженно отзывался о Новосибирске. В частности блогер называл Новосибирск городом-недоразумением и советовал объезжать его стороной. Критика не понравилась мэру Новосибирска Анатолию Локтю.