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«Очень красиво. Капец как красиво»: певица Рита Дакота оценила виды Новосибирска

Артистка приезжала в Новосибирск с концертом

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Певица приезжала в Новосибирск с концертом

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Российская певица Рита Дакота высказала мнение об оформлении Новосибирска. Артистка назвала город «очень красивым». Певица поделилась своим мнением во время поездки по городу со знакомой.

— Рассказывает она мне всё про Новосибирск. Очень красиво, капец как красиво, — сказала Рита Дакота. Видео опубликовано в телеграм-канале Maripulya.

Артистка приезжала в Новосибирск с концертом, который прошел в лофт-парке «Подземка» 4 декабря.

Отметим, ранее дизайнер и блогер Артемий Лебедев похвалил аэропорт Новосибирска за идею «парящей кровли» в новом терминале. До этого он менее восторженно отзывался о Новосибирске. В частности блогер называл Новосибирск городом-недоразумением и советовал объезжать его стороной. Критика не понравилась мэру Новосибирска Анатолию Локтю.

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