«Очень красиво. Капец как красиво»: певица Рита Дакота оценила виды Новосибирска

Российская певица Рита Дакота высказала мнение об оформлении Новосибирска. Артистка назвала город «очень красивым». Певица поделилась своим мнением во время поездки по городу со знакомой.
— Рассказывает она мне всё про Новосибирск. Очень красиво, капец как красиво, — сказала Рита Дакота. Видео опубликовано в телеграм-канале Maripulya.
Артистка приезжала в Новосибирск с концертом, который прошел в лофт-парке «Подземка» 4 декабря.
Отметим, ранее дизайнер и блогер Артемий Лебедев похвалил аэропорт Новосибирска за идею «парящей кровли» в новом терминале. До этого он менее восторженно отзывался о Новосибирске. В частности блогер называл Новосибирск городом-недоразумением и советовал объезжать его стороной. Критика не понравилась мэру Новосибирска Анатолию Локтю.