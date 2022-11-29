«Нас заливает кипятком»: в жилом доме лопнули стояки отопления — накануне там произошло массовое отключение тепла

В Дзержинском районе Новосибирска продолжается череда коммунальных аварий. Так, как сообщил НГС житель многоквартирного дома по улице Промышленной, 9б, поздно вечером в здании лопнули стояки отопления. В результате происшествия кипяток хлынул с чердака в подъезд, залило несколько квартир.
По словам новосибирца, проблему обнаружили в 21 час 29 ноября. Она стала последствием прорыва теплотрассы, который произошел накануне на перекрестке улиц Королева и Промышленной.
— На чердаке вентили. Чтобы не разморозилась система отопления, ее надо опустошать. Но они ее просто перекрыли и воду не сливали. Вот она и замерзла, потому что мороз стоит сильный, на чердаке холодно, — сказал житель дома.
Новосибирец также отметил, что при ремонте теплотрассы к нему домой пришли специалисты для перекрытия стояков отопления. Утром следующего дня батареи запустили, однако некоторые стояки забыли.
— Мама им сказала, что батарея в комнате холодная, но те отмахнулись и ушли. Звонила в управляющую компанию с просьбой решить ситуацию — там сказали, чтобы ждали. Вот и дождались, — сказал он.
Сибиряк прислал в редакцию фотографии с последствиями происшествия. На снимках видно залитый водой пол подъезда и заледеневший выход на улицу. В результате инцидента в одной из квартир лопнул натяжной потолок. На полу клубится пар.
— Дозвонились до аварийной службы, нам ответили, что у них много вызовов, до нас доедут только к утру, — рассказал новосибирец. — Мы буквально всем подъездом упрашивали приехать утром и разобраться, почему не запустился этот самый стояк. Тогда бы тяжелых последний можно было избежать.
НГС обратился в пресс-службу СГК с просьбой уточнить детали ситуации. В компании ответили, что инцидент может прокомментировать только управляющая компания.
— Оборудование внутри дома — в их ведении, — сообщили в организации.
Как сообщал ранее НГС, в результате коммунальной аварии 28 ноября приостановили теплоснабжение многоквартирных домов, без отопления остались 94 объекта, в которых проживают почти 14 тысяч человек. После происшествия СК и прокуратура организовали проверки.