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«Нас заливает кипятком»: в жилом доме лопнули стояки отопления — накануне там произошло массовое отключение тепла

В результате происшествия в одной из квартир лопнул натяжной потолок

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По словам местного жителя, кипяток заливает квартиры и подъезд в доме

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В Дзержинском районе Новосибирска продолжается череда коммунальных аварий. Так, как сообщил НГС житель многоквартирного дома по улице Промышленной, 9б, поздно вечером в здании лопнули стояки отопления. В результате происшествия кипяток хлынул с чердака в подъезд, залило несколько квартир.

По словам новосибирца, проблему обнаружили в 21 час 29 ноября. Она стала последствием прорыва теплотрассы, который произошел накануне на перекрестке улиц Королева и Промышленной.

— На чердаке вентили. Чтобы не разморозилась система отопления, ее надо опустошать. Но они ее просто перекрыли и воду не сливали. Вот она и замерзла, потому что мороз стоит сильный, на чердаке холодно, — сказал житель дома.

Новосибирец также отметил, что при ремонте теплотрассы к нему домой пришли специалисты для перекрытия стояков отопления. Утром следующего дня батареи запустили, однако некоторые стояки забыли.

— Мама им сказала, что батарея в комнате холодная, но те отмахнулись и ушли. Звонила в управляющую компанию с просьбой решить ситуацию — там сказали, чтобы ждали. Вот и дождались, — сказал он.

Сибиряк прислал в редакцию фотографии с последствиями происшествия. На снимках видно залитый водой пол подъезда и заледеневший выход на улицу. В результате инцидента в одной из квартир лопнул натяжной потолок. На полу клубится пар.

Последствия ЧП в жилом доме

Последствия ЧП в жилом доме

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— Дозвонились до аварийной службы, нам ответили, что у них много вызовов, до нас доедут только к утру, — рассказал новосибирец. — Мы буквально всем подъездом упрашивали приехать утром и разобраться, почему не запустился этот самый стояк. Тогда бы тяжелых последний можно было избежать.

НГС обратился в пресс-службу СГК с просьбой уточнить детали ситуации. В компании ответили, что инцидент может прокомментировать только управляющая компания.

— Оборудование внутри дома — в их ведении, — сообщили в организации.

Как сообщал ранее НГС, в результате коммунальной аварии 28 ноября приостановили теплоснабжение многоквартирных домов, без отопления остались 94 объекта, в которых проживают почти 14 тысяч человек. После происшествия СК и прокуратура организовали проверки.

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