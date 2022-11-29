«Нас заливает кипятком»: в жилом доме лопнули стояки отопления — накануне там произошло массовое отключение тепла

Новосибирец также отметил, что при ремонте теплотрассы к нему домой пришли специалисты для перекрытия стояков отопления. Утром следующего дня батареи запустили, однако некоторые стояки забыли.



— Мама им сказала, что батарея в комнате холодная, но те отмахнулись и ушли. Звонила в управляющую компанию с просьбой решить ситуацию — там сказали, чтобы ждали. Вот и дождались, — сказал он.



Сибиряк прислал в редакцию фотографии с последствиями происшествия. На снимках видно залитый водой пол подъезда и заледеневший выход на улицу. В результате инцидента в одной из квартир лопнул натяжной потолок. На полу клубится пар.