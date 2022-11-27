Самолет из Новосибирска в Дубай задерживается на 18 часов — посадки ждут 168 человек

Рейс из Новосибирска в Дубай, который должен был вылететь 26 ноября, задержался почти на 18 часов. Вылета ждут 168 человек.
— В соответствии с расписанием вылет воздушного судна предполагался 26 ноября в 20:40 местного времени, однако по инициативе авиакомпании перенесен на 27 ноября 15:30, — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Вылета ожидают 168 пассажиров, 16 из них — дети. Представители прокуратуры организовали выездной прием в аэропорту. Они проверят, обеспечены ли пассажиры питанием и проживанием. Проводятся надзорные мероприятия.
25 ноября задержался первый рейс «Аэрофлота» из Новосибирска в Таиланд. Позже в авиакомпании объяснили, почему людям пришлось ждать вылета 9 часов.