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Тема дняВылет в Дубай задерживается на 18 часов
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Самолет из Новосибирска в Дубай задерживается на 18 часов — посадки ждут 168 человек

16 пассажиров — дети

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В Толмачево выехали сотрудники транспортной прокуратуры

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Рейс из Новосибирска в Дубай, который должен был вылететь 26 ноября, задержался почти на 18 часов. Вылета ждут 168 человек.

— В соответствии с расписанием вылет воздушного судна предполагался 26 ноября в 20:40 местного времени, однако по инициативе авиакомпании перенесен на 27 ноября 15:30, — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Информация о задержке вылета опубликована на сайте аэропорта Толмачево

Информация о задержке вылета опубликована на сайте аэропорта Толмачево

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Вылета ожидают 168 пассажиров, 16 из них — дети. Представители прокуратуры организовали выездной прием в аэропорту. Они проверят, обеспечены ли пассажиры питанием и проживанием. Проводятся надзорные мероприятия.

25 ноября задержался первый рейс «Аэрофлота» из Новосибирска в Таиланд. Позже в авиакомпании объяснили, почему людям пришлось ждать вылета 9 часов.

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