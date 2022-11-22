«Поехал на такси за вещами и не вернулся»: 42-летний мобилизованный пропал в Новосибирске

В Новосибирске ищут пропавшего 42-летнего мобилизованного из Иркутской области. Как сообщили родственники Льва Ямашкина, он уехал из лагеря в Шилово в город и исчез — от него нет вестей уже неделю.
— Это мой двоюродный брат. Он был мобилизован в Новосибирск в Шилово. 15 ноября он вышел за пределы военной части, поехал привезти личные вещи из города и так больше не вернулся. С этого времени он на связь не выходит, телефон у него недоступен. Сослуживцы сказали, что была информация, что таксист довозил его до банка, где он должен был снять деньги и расплатиться с ним. Он якобы ушел в банк и исчез. Эта информация неподтвержденная. Он у нас такой человек, что лучше переплатит. Деревенский парень, добрый, — рассказала корреспонденту НГС двоюродная сестра пропавшего Анастасия Банаева.
Родственники Льва Ямашкина находятся в Ольхонском районе Иркутской области — там же и написали заявление о его пропаже. Анастасия предоставила в редакцию фото талона-уведомления о принятом в полиции заявлении. В ближайшее время родственники пропавшего собираются вылететь в Новосибирск на самостоятельные поиски.
— Особые приметы: на лице на правой стороне щеки шрам круглой формы, — добавила женщина. — Сперва думали, что он где-то загулялся, заблудился, город-то большой, незнакомый, телефон разрядился. Мог задержаться, но не на столько дней. Он не мог на столько дней где-то загулять. Он ответственный, прошел горячую точку в Чечне, поэтому он знал, куда шел.
В полиции корреспонденту НГС подтвердили, что сейчас ведется розыск Льва Ямашкина:
— Сотрудники полиции ведут поиск данного гражданина. 16 ноября он ушел в Новосибирске из палаточного лагеря. Все необходимые материалы направлены в Новосибирск, чтобы на месте были организованы поиски, — сообщили корреспонденту НГС в ГУ МВД по Иркутской области.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Анастасия объяснила, что полиция ориентируется с даты в 16 ноября, потому что родственникам из части позвонили именно в этот день, а не 15 ноября.
В ГУ МВД по Новосибирской области уточняют информацию.
Если вам что-либо известно о пропавшем, пожалуйста, сообщите информацию в редакцию:
Вчера в Кремле рассказали, будет ли вторая волна частичной мобилизации.