«Поехал на такси за вещами и не вернулся»: 42-летний мобилизованный пропал в Новосибирске

В Новосибирске ищут пропавшего 42-летнего мобилизованного из Иркутской области. Как сообщили родственники Льва Ямашкина, он уехал из лагеря в Шилово в город и исчез — от него нет вестей уже неделю.

— Это мой двоюродный брат. Он был мобилизован в Новосибирск в Шилово. 15 ноября он вышел за пределы военной части, поехал привезти личные вещи из города и так больше не вернулся. С этого времени он на связь не выходит, телефон у него недоступен. Сослуживцы сказали, что была информация, что таксист довозил его до банка, где он должен был снять деньги и расплатиться с ним. Он якобы ушел в банк и исчез. Эта информация неподтвержденная. Он у нас такой человек, что лучше переплатит. Деревенский парень, добрый, — рассказала корреспонденту НГС двоюродная сестра пропавшего Анастасия Банаева.