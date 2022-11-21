В Кремле рассказали о том, будет ли вторая волна мобилизации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, будет ли в России вторая волна частичной мобилизации. По его словам, в Кремле не ведут обсуждений по поводу такой возможности.
— Я не могу говорить за Минобороны. В Кремле никаких обсуждений на этот счет нет, — отметил Песков.
Ранее об окончании мобилизации сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Указ об объявлении частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. Из-за частичной мобилизации на месяц сдвинулся срочный призыв в армию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что указа об окончании частичной мобилизации не будет — Путин посовещался с юристами.
Мы рассказывали о том, почему повестки продолжают приходить людям даже после окончания частичной мобилизации.