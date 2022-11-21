20idei
СЕЙЧАС -11°С
Пробки 4/10
usd 60.37
eur 62.45
Тема дняПодросток погиб при катании на «ватрушке»
Все новости
Все новости
Спецоперация на Украине

В Кремле рассказали о том, будет ли вторая волна мобилизации

Частичная мобилизация в России завершилась 28 октября

2 573

Частичная мобилизация в России длилась чуть больше месяца

Поделиться

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, будет ли в России вторая волна частичной мобилизации. По его словам, в Кремле не ведут обсуждений по поводу такой возможности.

— Я не могу говорить за Минобороны. В Кремле никаких обсуждений на этот счет нет, — отметил Песков.

Ранее об окончании мобилизации сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Указ об объявлении частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. Из-за частичной мобилизации на месяц сдвинулся срочный призыв в армию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что указа об окончании частичной мобилизации не будет — Путин посовещался с юристами.

Мы рассказывали о том, почему повестки продолжают приходить людям даже после окончания частичной мобилизации.

Дмитрий ПесковРоссияУкраинаСпецоперацияЧастичная мобилизация
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
    КОММЕНТАРИИ0
    Гость
    Что я смогу, если авторизуюсь?

    Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2