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В новосибирских парках пообещали поставить бесплатные туалеты — где они появятся сначала

Постепенно они появятся в разных скверах Новосибирска

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Анна Терешкова отметила, что власти будут оценивать востребованность туалетов в том или ином сквере

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Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сказала, что в Центральном парке скоро появятся бесплатные туалеты.

— Туалеты — это действительно большая проблема города. Мы приняли решение, что начинаем устанавливать бесплатные туалеты в парках. До этого мы пытались устанавливать платные, потому что всё равно на содержание нужны дополнительные бюджетные деньги, — ответила на вопрос во время прямого эфира НГС Анна Терешкова.

Она уточнила, что сейчас туалеты закупают для Центрального парка, а после будут устанавливаться и в других скверах и парках, но там, где они действительно востребованы.

Ранее мы рассказывали, что в Центральном парке собирались поставить черный туалет, стоимость которого оценили почти в 3 миллиона, а на эскизном проекте туалетов для скверов был выбран серый цвет.

Анна ТерешковаБесплатноПаркиСкверыТуалеты
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