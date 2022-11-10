В новосибирских парках пообещали поставить бесплатные туалеты — где они появятся сначала
Постепенно они появятся в разных скверах Новосибирска
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сказала, что в Центральном парке скоро появятся бесплатные туалеты.
— Туалеты — это действительно большая проблема города. Мы приняли решение, что начинаем устанавливать бесплатные туалеты в парках. До этого мы пытались устанавливать платные, потому что всё равно на содержание нужны дополнительные бюджетные деньги, — ответила на вопрос во время прямого эфира НГС Анна Терешкова.
Она уточнила, что сейчас туалеты закупают для Центрального парка, а после будут устанавливаться и в других скверах и парках, но там, где они действительно востребованы.
Ранее мы рассказывали, что в Центральном парке собирались поставить черный туалет, стоимость которого оценили почти в