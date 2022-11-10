Блеск и разруха Закаменки: гуляем с краеведом по исчезающему району Новосибирска — от него остался один квартал

В доме печное отопление, вода — из колонки на обочине дороги, удобства — во дворе. Из-за стройки старый дом периодически вздрагивает. Некоторые соседние дома уже завалились, а в октябре в квартале произошел пожар — сгорело несколько деревянных сараев. Но, например, бездомных и цыган в квартал не пускают — следят за этим бдительно вместе с соседями.



На вопрос, почему семья отсюда не уезжает, Бахтиюр пожимает плечами: а куда?



— Ждем, когда снесут. Всё равно свое лучше, привыкли, — говорит он.

