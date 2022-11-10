Блеск и разруха Закаменки: гуляем с краеведом по исчезающему району Новосибирска — от него остался один квартал
Как перестраивают район, где сообщили о революции, веселились в пивных и жили одни из первых новосибирцев
В прошлом году компания «Брусника» получила разрешение на последнюю очередь квартала «На Декабристов», который за 10 лет изменил вид Закаменки — одного из старых районов Новосибирска. Он постепенно менялся уже давно, и, кажется, совсем скоро свидетелями зарождения города в этом месте останутся единичные частные дома. Журналисты НГС погуляли по преобразившемуся до неузнаваемости району вместе с краеведом и узнали, какими были улицы век назад, и как еще изменятся в ближайшие годы.
«Алтайская» Закаменка
Краевед и сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев называет кварталы в районе улицы Зыряновской своего рода Алтаем в Новосибирске: изначальные, в основном не сохранившиеся, названия улиц так или иначе связаны именно с Алтаем.
Например, сама Зыряновская названа в честь сначала села, а потом города Зыряновска, который в конце 18 века основал Герасим Зырянов. С 2019 года это город Алтай в Казахстане, а когда-то его территория, как и юный Ново-Николаевск, входила в состав Томской губернии. Сам Герасим Зырянов был родом из Локтей — и недалеко от Зыряновской проходила улица Локтевская (сегодня — Бориса Богаткова). Параллельно улице Декабристов шла Змеиногорская — Змеиногорским в честь алтайского города назывался уезд Томской губернии.
— У нас в начале 20 века в Ново-Николаевске, когда начали давать названия улицам, была традиция называть их в честь сибирских городов. Некоторые с тех пор сохранились, некоторые исчезли, — объяснил Константин Голодяев.
Улица Декабристов когда-то была Казанской: на ней в районе пересечения с Сузунской (теперь это Восход) находилась деревянная церковь Казанской иконы Божией Матери.
Территория Закаменского района в момент формирования была цельной, и Зыряновская, по сути, была третьей линией от основного, в том числе торгового, пути — улицы Трактовой, сегодняшней Большевистской. И если на Инской жили купцы, то на Зыряновской селился народ попроще: рабочие пристаней Каменки, позже — аптечного управления, радиостанции, заводов «Труд» и «Электросигнал», фабрики игрушек «Пионер».
Инфраструктурой район по меркам молодого города был обеспечен сравнительно неплохо. На улице Якушева, на углу с нынешней Сакко и Ванцетти, была пожарная станция. На месте стройки последней очереди «Квартала на Декабристов», по информации Константина Голодяева, с 1909 года работала амбулатория, в которой даже была комната для рожениц — она проработала здесь 10 лет, а потом переехала сперва на Инскую, а потом — на Локтевскую. А здание школы, в которой учились местные дети, сохранилось на улице Якушева, 21 и сегодня. Правда, уже в аварийном состоянии.
— В 1914 году городская дума издала постановление, которое значительно расширило в городе сеть трактиров, чайных и других заведений. И здесь в доме господина Уварова на Зыряновской, 43 была открыта пивная, которая принадлежала жене томского купца Анне Васильевне Рейхзелигман, владелице пивного завода «Вена», — рассказал Константин Голодяев. — Что интересно, одна ее пивная была в доме Уварова здесь, а вторая располагалась в доме Уваровой на пересечении Казанской и Грибоедова. Нынешний адрес — Никитина, 10, и это тоже новый дом «Брусники».
Прощай, деревня
Новостройки почти полностью вытеснили старые частные дома — остался только один цельный квартал, который по проекту планировки должна занять школа да несколько домов в середине застройки. Прилегающая к Восходу часть исчезла уже давно — здесь на месте вековых домиков панельные многоэтажки и хрущевки. Центр поделили дома компаний «Скимс» и «Брусники», кусок микрорайона над Ипподромской магистралью крупными проектами застроили москвичи из группы Snegiri (они построили ЖК «Эльбрус» на Шевченко, 11), новосибирцы из компаний «Новый Мир Химметалл» (дом на Шевченко, 15, потом компания разделилась на две группы: «Новый мир» отдельно, «Химметалл» — отдельно) и строительной группы девелопера Владислава Крючкова (два дома на углу Шевченко и Зыряновской). Практически на месте исторического Чертова городища — укрепленного средневекового поселения чатских татар — высится махина Сибирского института РАНХиГС, построенная по проекту новосибирского архитектора Владимира Бородкина.
Возраст у оставшихся домов очень разный: есть и дома из огромных бревен, которым наверняка под сотню лет, и дома из кирпича и строительных блоков, появившиеся на месте старых лет
В доме печное отопление, вода — из колонки на обочине дороги, удобства — во дворе. Из-за стройки старый дом периодически вздрагивает. Некоторые соседние дома уже завалились, а в октябре в квартале произошел пожар — сгорело несколько деревянных сараев. Но, например, бездомных и цыган в квартал не пускают — следят за этим бдительно вместе с соседями.
На вопрос, почему семья отсюда не уезжает, Бахтиюр пожимает плечами: а куда?
— Ждем, когда снесут. Всё равно свое лучше, привыкли, — говорит он.
Когда дома снесут, Бахтиюр не знает. Журналист НГС направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить, когда по плану здесь должна появиться школа, но ответ к моменту публикации материала еще не поступил.
Новые старые улицы
По тому же проекту планировки между строящимися последними домами квартала «На Декабристов» и будущей школой должна пройти зеленая зона — от улицы Зыряновской до Нижегородской. Частично она построена — благоустроили территорию вдоль дома на Декабристов, 41, Сакко и Ванцетти, 31/4 и Нижегородской, 18.
— Мы пытались выкупить землю, чтобы сделать благоустройство, но собственник коттеджа называл колоссальные суммы, и мы вынуждены были отказаться от реализации идеи, — рассказали в компании «Брусника» о продолжении бульвара к Зыряновской.
За 10 лет развития квартала «На Декабристов» компания расселила, снесла и застроила почти
— Сейчас в квартале «На Декабристов» живут уже 2032 человек, в строящихся домах предполагается еще 915 жителей, — добавили в компании.
Сейчас «Брусника» строит два дома последней, шестой очереди развития квартала: премиальную башню на 100 квартир, которую строят на месте так и не выросшего из котлована долгостроя (здесь решили проблемы 120 семей обманутых дольщиков, но не обошлось без конфликта), и дома-квартала.
Последний по площади больше, чем башня, и здесь будет уже 258 квартир (стоимостью от
Фасады делают в неоклассическом стиле из архитектурного бетона — они несколько отличаются и от кирпичной «рублености» первой очереди, и от минималистичного фасада предыдущей башни на Сакко и Ванцетти, 25, и от современного вида дома-квартала Сакко и Ванцетти, 25/1, где придумали, но так и не открыли бассейн.
Полностью квартал достроят в 2025 году.
— Еще предстоит поработать над общественными пространствами улицы Зыряновской: высадить 300 деревьев и 30 тысяч кустарников, выполнить асфальтирование
Это благоустройство в перспективе должно объединиться с уже благоустроенной частью на углу Зыряновской и Маковского — здесь над ним работала группа Владислава Крючкова. В перспективе улицу должны реконструировать целиком: заменить трамвайные пути, дорожное покрытие, обустроить нормальные тротуары — сегодня их почти нет, установить фонари. Часть работы сделала группа «ВИС»: разрешение на реконструкцию эстакады с трамвайными рельсами стало первым, которое компания получила в рамках строительства нового моста.