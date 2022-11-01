Осенний призыв в армию стартовал в Новосибирской области
Он начался в этом году на месяц позже
В Новосибирской области начался осенний призыв на срочную службу. Он стартовал 1 ноября по всей стране.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление об осеннем призыве еще 26 сентября. Но Минобороны РФ этой осенью отложило осенний призыв на месяц — соответствующий указ подписал президент России. Он должен был начаться с 1 октября, но с 21 сентября в стране была объявлена частичная мобилизация.
Весной от региона призывали 2000 срочников. На данный момент цифры по осеннему призыву Новосибирской области не обнародованы.
Разъяснения о том, как будет проходить осенний призыв в России, можно почитать здесь.