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Осенний призыв в армию стартовал в Новосибирской области

Он начался в этом году на месяц позже

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В этом году осенний призыв откладывали из-за частичной мобилизации

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В Новосибирской области начался осенний призыв на срочную службу. Он стартовал 1 ноября по всей стране.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление об осеннем призыве еще 26 сентября. Но Минобороны РФ этой осенью отложило осенний призыв на месяц — соответствующий указ подписал президент России. Он должен был начаться с 1 октября, но с 21 сентября в стране была объявлена частичная мобилизация.

Весной от региона призывали 2000 срочников. На данный момент цифры по осеннему призыву Новосибирской области не обнародованы.

Разъяснения о том, как будет проходить осенний призыв в России, можно почитать здесь.

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