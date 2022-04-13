2000 новосибирцев призывают в армию. Как законно «откосить» — рассказывает юрист

— Сейчас обсуждается нововведение — отсрочка от армии для IT—специалистов — кто может на нее рассчитывать?



— В марте вышел указ президента, который позволил сотрудникам IT-компаний до 27 лет получить отсрочку от армии. Но компании должны быть с конкретными видами деятельности — ОКВЭДами, аккредитованные Минцифрой. То есть подходит не каждая фирма.



Многие неправильно представляют, как это работает, и думают: «Если я сотрудник IT-сферы, то могу получить отсрочку». Это заблуждение. Во-первых, должно быть высшее образование по определенным специальностям из утвержденного списка — порядка 75, например, математика, статистика, физика, программная инженерия, радиотехника. Во-вторых, они должны быть официально трудоустроены, с договором. В-третьих, нужно как минимум 11 месяцев до призыва работать в аккредитованной компании. Любая компания и любой айтишник не подойдут.



Те, кто работает в компании меньше года, тоже могут рассчитывать на отсрочку, но есть дополнительные требования. Во-первых, у них должно быть образование из списка утвержденных направлений. Во-вторых, трудоустроены в компанию они должны быть в течение года после окончания вуза. Но тех, кто проработал меньше года, военкомат имеет право выцеплять. Поэтому не прокатит просто взять и сейчас устроиться в компанию, чтобы откосить от армии.

