2000 новосибирцев призывают в армию. Как законно «откосить» — рассказывает юрист
Легально избежать военной службы можно разными способами — главное о болезнях и льготах
С начала апреля по 15 июля в России идет ежегодный весенний призыв на военную службу для мужчин от 18 до 27 лет. Повестку им должны вручить лично в руки. Некоторые стараются отсрочить этот момент или вовсе избежать его. Какие заболевания позволяют не служить в армии? Можно ли не призываться, если болеет кто-то из близких? И правда ли, что не любой айтишник может получить отсрочку? Ответы на все эти вопросы журналист НГС Мария Тищенко узнала у руководителя юридической компании «ФИНПРАВ» Вадима Бадмаева.
— Сейчас обсуждается нововведение — отсрочка от армии для IT—специалистов — кто может на нее рассчитывать?
— В марте вышел указ президента, который позволил сотрудникам IT-компаний до 27 лет получить отсрочку от армии. Но компании должны быть с конкретными видами деятельности — ОКВЭДами, аккредитованные Минцифрой. То есть подходит не каждая фирма.
Многие неправильно представляют, как это работает, и думают: «Если я сотрудник IT-сферы, то могу получить отсрочку». Это заблуждение. Во-первых, должно быть высшее образование по определенным специальностям из утвержденного списка — порядка 75, например, математика, статистика, физика, программная инженерия, радиотехника. Во-вторых, они должны быть официально трудоустроены, с договором. В-третьих, нужно как минимум 11 месяцев до призыва работать в аккредитованной компании. Любая компания и любой айтишник не подойдут.
Те, кто работает в компании меньше года, тоже могут рассчитывать на отсрочку, но есть дополнительные требования. Во-первых, у них должно быть образование из списка утвержденных направлений. Во-вторых, трудоустроены в компанию они должны быть в течение года после окончания вуза. Но тех, кто проработал меньше года, военкомат имеет право выцеплять. Поэтому не прокатит просто взять и сейчас устроиться в компанию, чтобы откосить от армии.
— Какие еще изменения в законодательстве обсуждаются, но пока не приняты?
— Сейчас еще обсуждается, что студенты, не выпускники, определенных специальностей тоже могут получить отсрочку, но законопроект находится во втором чтении.
Кроме того, ключевая загвоздка призыва — это всегда вручение повестки: как уведомить призывника о том, что ему нужно явиться в военкомат. Уклонисты, которые бегают от военкомата, пытаются всеми силами избежать получения повестки — не открывают дверь, уезжают и так далее. Сейчас в законопроекте утверждается правило, чтобы не было необходимости вручать повестку и была обязанность у призывника самому приходить в военкомат. Но пока это только проект.
Многие призывники так бегают до 27 лет, прячутся от военкомата. И пока невручение повестки является камнем преткновения и возможностью оспаривать основание для призыва, потому что их не уведомляли.
— Пока это самый простой способ избежать призыва — причем буквально?
— Те, у кого нет определенного образования, работы, противопоказаний по состоянию здоровья, кто не хочет пользоваться услугами фирм, которые помогают откосить от армии, имеют один из самых простых способов, пока еще работающий, — вот так бегать от повестки до 27 лет.
Но военкоматы уже находят способы уведомлять через третьих лиц, например, через место обучения или работы. Чаще всего так делают в государственных компаниях, а не в частных. Если они вручат призывнику под подпись, то считается, что он уведомлен. Поэтому если человек уклоняется, то его могут привлечь к ответственности.
А с 27 лет человек уходит в запас. Теоретически после 27 лет тоже могут призвать из запаса, но пока такого решения не принимали.
— Есть научное подразделение «ЭРА», куда призывают «умных» людей. Могут ли туда призвать айтишников, которые подходят под отсрочку?
— Я думаю, что если человек попадает под критерии и может не призываться, то он не будет призываться, а воспользуется правом на отсрочку. А в проект «ЭРА» пойдут те, кто этого действительно хочет.
— Какие заболевания позволяют не служить и какие среди них наиболее популярны?
— Есть «Расписание болезней», в котором их около 1000. Если у человека заболевание подтверждается, то он может не служить. Раньше были популярны попытки откосить от армии, сославшись на остеохондроз, выраженное плоскостопие, сердечно-сосудистые и неврологические заболевания или в связи с проблемами с давлением.
Чтобы получить законную отсрочку, нужно иметь серьезные искривления позвоночника, сильное плоскостопие. Просто нарисовать такие изменения на рентгене или написать на бумаге не получится, потому что это очень легко выявляется при проверке в районном, а потом и в областном военкомате, а также областной комиссией врачей.
Но иногда бывают заболевания, не видимые с первого взгляда, на которые не проверят в военкомате, поэтому они выявляются узкими специалистами, например, заболевания щитовидной железы.
Юристы определяют логико-процессуальную работу, а за медицинскую часть всегда отвечают медики. Если врач подтверждает заболевание, то мы можем писать жалобы в военкомат, обжаловать его решение и за счет этого выигрывать время для призывника, чтобы пройти дополнительное обследование.
— Компании, которые обещают помочь избежать призыва, в том числе занимаются поиском таких заболеваний?
— Есть компании, которые реально помогают, и те, которые любыми способами пытаются нажиться на потребности клиента откосить от армии. У тех и других есть разные услуги. Первая — полностью освободить человека от службы. Вторая — получить отсрочку, что решается довольно легко. По сути можно многие решения военкомата обжаловать. Тогда мы уходим в долгие судебные споры: сначала обжалуется решение районного военкомата, потом решение областного обжалует в суде. Призыв, как правило, очень короткий, поэтому в случае обжалования мы автоматические в него не попадаем, получается отсрочка на полгода — до следующего призыва. Так можно обжаловать и обжаловать, главное, чтобы для этого были основания. Они бывают ненадуманные и надуманные.
Например, человеку говорят в военкомате, что он здоров как бык, но он не согласен с этим и считает, что у него есть заболевание, которое не выявили. Он оспаривает это в суде, требует экспертизу, которая бы это подтвердила. Пока мы ждем экспертизу и суд, в этом призыве он уже не попадает. Суд может выявить, что этого заболевания нет.
В следующем призыве человек говорит: «У меня есть еще одно заболевание, я забыл сказать». Начинают проверять и это заболевание. В третьем призыве — третье заболевание. Здесь, конечно, в идеале нужно, чтобы заболевание уже подтвердилось, потому что это можно трактовать как злоупотребление. То есть это можно рассматривать как совокупность действий, направленных на попытку уклонения.
Если призывник рисует справки, подтасовывает информацию о заболеваниях, то это уже состав уголовного правонарушения по 327-й статье УК РФ (использование поддельных документов). И уклонение от прохождения военной службы — 328-я статья. Поэтому во всех действиях нужно быть аккуратным, чтобы не получить срок. Он, как правило, условный или человек ограничивается штрафами, но всё равно неприятно.
— Какие еще бывают попытки избежать службы?
— Есть люди, которые говорят, что у них нетрадиционная сексуальная ориентация, поэтому они не могут служить: «Я со всеми с ними не смогу». Просто ориентация не является основанием для того, чтобы не служить, но если у человека подтверждается психическое отклонение, то тогда его могут освободить от призыва в армию.
Если человек говорит, что ему не позволяет служить вера, он пацифист, то существует альтернативная служба для людей, у которых есть религиозные запреты. Но такая служба длится дольше, чем один год. И нужны, конечно, подтверждения тоже. Также человека могут не призвать, если он является единственным кормильцем в семье.
— Если кто-то из близких болеет — родители, жена, дети, — то человек может получить отсрочку?
— В таком случае должна быть экспертиза, подтверждающая, что родственник объективно нуждается в постоянном уходе и у него нет других близких, которые могут ухаживать, установить опеку. В таком случае можно теоретически об этом говорить, но военкомат это очень сложно принимает. Поэтому зачастую такие вопросы решаются на уровне суда.
Что говорят в областном военкомате
Журналист НГС сделал запрос в областной военкомат и узнал, что в этом весеннем призыве планируют набрать для прохождения военной службы около 2 тысяч человек. Также было и в аналогичном периоде 2021 года. Работа призывных комиссий в районах продлится до 15 июля.
— Продолжится практика комплектования призывниками научных рот и подразделений военного инновационного технополиса «ЭРА». В настоящее время в Вооруженных силах РФ успешно функционируют 17 научных рот, из них 8 — технополиса «ЭРА». С 2014 года по настоящее время в научные роты из Новосибирской области было отправлено 147 человек. Комплектование осуществляется путем персонального отбора в вузах и военных комиссариатах наиболее талантливых призывников, годных к военной службе, а также склонных к научной работе и имеющих высшее образование по профилю, соответствующему направлению научных исследований, проводимых в интересах Министерства обороны, — уточнили журналисту НГС.
Традиционно 15 призывников из Новосибирской области отправятся служить в Президентский полк.
— Отправку призывников со сборного пункта в войска планируется начать в третьей декаде мая. Граждане, призванные на военную службу, будут направляться в войска, расположенные только на территории РФ, отправка призывников за пределы страны категорически запрещена, — заверили в военкомате.