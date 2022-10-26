Сибиряк попытался получить отсрочку, вспомнив о детях, которых не воспитывал — что из этого вышло
По словам губернатора Новосибирской области, мобилизованный хотел вернуться из казармы домой
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объяснил, в каких ситуациях мужчинам, у которых есть трое детей, могут отказать в отсрочке от частичной мобилизации.
Глава региона рассказал об этом в эфире программы «Вести Новосибирск» 26 октября:
— Мужчина два дня пожил в казарме, вспомнил все похождения молодости, пришел и заявил: «Я — многодетный отец». Начинают разбираться. Оказывается, он не только не участвовал в воспитании своих детей, и они не находятся у него на иждивении, алименты не платил. Он за всю жизнь их не видел ни разу. Соответственно, какое может быть основание на отсрочку? Продолжит служить.
Всё самое важное с выступления губернатора НГС собрал в онлайн-трансляции. Андрей Травников также рассказал, как получают отсрочку многодетные отцы, которые воспитывают своих детей.