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Тема дняОнлайн с губернатором о частичной мобилизации
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Спецоперация на Украине

Сибиряк попытался получить отсрочку, вспомнив о детях, которых не воспитывал — что из этого вышло

По словам губернатора Новосибирской области, мобилизованный хотел вернуться из казармы домой

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Мужчину оставили на службе, так как не нашли оснований для освобождения от нее

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объяснил, в каких ситуациях мужчинам, у которых есть трое детей, могут отказать в отсрочке от частичной мобилизации.

Глава региона рассказал об этом в эфире программы «Вести Новосибирск» 26 октября:

— Мужчина два дня пожил в казарме, вспомнил все похождения молодости, пришел и заявил: «Я — многодетный отец». Начинают разбираться. Оказывается, он не только не участвовал в воспитании своих детей, и они не находятся у него на иждивении, алименты не платил. Он за всю жизнь их не видел ни разу. Соответственно, какое может быть основание на отсрочку? Продолжит служить.

Всё самое важное с выступления губернатора НГС собрал в онлайн-трансляции. Андрей Травников также рассказал, как получают отсрочку многодетные отцы, которые воспитывают своих детей.

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