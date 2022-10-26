20idei
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 4/10
usd 61.33
eur 60.46
Тема дняОнлайн с губернатором о частичной мобилизации
Все новости
Все новости
Спецоперация на Украине

«Мужик принял такое решение»: Андрей Травников заявил, что не все многодетные отцы берут отсрочку от мобилизации

Губернатор сообщил об этом во время прямого эфира

2 934
ds

За исполнением поручения об отсрочке для многодетных следят военкомы и командиры частей

Поделиться

В Новосибирской области некоторые многодетные отцы отказываются брать отсрочку при частичной мобилизации. О том, что они освобождаются от обязанности, ранее заявили в Госдуме.

Андрей Травников рассказал в эфире программы «Вести Новосибирск» 26 октября, как дают отсрочку многодетным отцам, которые уже находятся на пункте сбора.

— Решение было принято, его оперативно отрабатывают и военкомы, и командиры частей. Как происходило у нас в училище: полк строится на смотр перед отправкой к местам дальнейшего несения службы. Командир делает объявление: «У кого есть три ребенка?» Выходят несколько человек. Всё, пошли проверять документы и оформлять отсрочки. Это работает абсолютно моментально, открыто. Но тут же, хотел бы обратить внимание, что некоторые мужчины остались в строю. И если кто-то из родственников будет беспокоиться — почему они остались служить — нужно иметь в виду, что, вполне возможно, мужик принял такое решение. Он добровольно остался служить Родине, — сказал губернатор.

Всё самое важное с выступления губернатора о мобилизации в Новосибирской области мы собрали в нашей онлайн-трансляции.

По теме

Андрей ТравниковСпецоперацияЧастичная мобилизацияОтсрочка для многодетных отцов
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2