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В Госдуме заявили, что многодетные отцы освобождены от мобилизации

Поправки в закон, тем не менее, всё еще не приняты

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Освобождение от мобилизации для многодетных отцов предусмотрено распоряжением Генштаба

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Отцы трех и более детей освобождены от мобилизации. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин 19 октября. Накануне депутаты рассматривали законопроект с соответствующими поправками, но не приняли его, однако Володин заявил, что призывные комиссии должны руководствоваться директивами Минобороны и Генштаба.

— Поступает много обращений о мобилизации мужчин, у которых трое и более детей. Обсудили этот вопрос с руководством Минобороны России, — пишет Володин в своем Telegram-канале. — Ответ однозначный: отцы трех и более детей должны быть освобождены от мобилизации. На сегодняшний день отменены решения о призыве в отношении более 9500 отцов. Они отозваны из воинских частей и возвращены к семьям.

Спикер Госдумы также пообещал обеспечить контроль за исполнением рекомендаций Генштаба со стороны депутатов. Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей занимается обращениями к главам регионов по конкретным ситуациям, когда призывают многодетных отцов.

Хотя закон в данный момент предусматривает отсрочку только для отцов четырех и более детей младше 16 лет, на прошлой неделе Генштаб ВС РФ по поручению министра обороны Сергея Шойгу разослал в военкоматы специальные указания, дающие отсрочку мужчинам, на иждивении которых находятся трое детей до 16 лет, а также отцам детей с паллиативным статусом и многодетным отцам, если один из детей имеет инвалидность. Профильный комитет также намерен продолжить продвижение законопроекта, который утвердит эти отсрочки на законодательном уровне.

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