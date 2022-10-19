В Госдуме заявили, что многодетные отцы освобождены от мобилизации

— Поступает много обращений о мобилизации мужчин, у которых трое и более детей. Обсудили этот вопрос с руководством Минобороны России, — пишет Володин в своем Telegram-канале. — Ответ однозначный: отцы трех и более детей должны быть освобождены от мобилизации. На сегодняшний день отменены решения о призыве в отношении более 9500 отцов. Они отозваны из воинских частей и возвращены к семьям.