Кому подчиняются военкоматы и куда жаловаться на нарушения? Показываем в одной картинке

Структура военкоматов

Согласно указу президента, военные комиссариаты — это территориальные органы Министерства обороны Российской Федерации, которые входят в состав военных округов.

Созданием, реорганизацией и ликвидацией военных комиссариатов занимается Министерство обороны. Министерство также руководит деятельностью военкоматов через командующих войсками военных округов. В случае с Новосибирской областью — через командующих Центрального военного округа.

При этом на месте деятельностью военкомата управляет военный комиссар. Его назначает на должность командующий войсками военного округа вместе с министром обороны. Военный комиссар подчиняется начальнику штаба или его заместителю — командующему войсками военного округа.