Кому подчиняются военкоматы и куда жаловаться на нарушения? Показываем в одной картинке
Изучаем указ президента
Жителям Новосибирской области продолжают приходить повестки для явки в военкомат. Приходят они и тем, у кого есть отсрочка или отсутствует боевой опыт. Ситуацию усложняет и то, что у военкоматов запутанная структура: не сразу можно понять, кому они подчиняются и куда жаловаться на их действия или бездействие. Мы изучили указ президента России о военных комиссариатах и информацию с сайта «Объясняем.рф» и попробовали разобраться, как устроены госучреждения, которые в сегодняшних реалиях вдруг стали интересны тысячам обычных жителей.
Структура военкоматов
Согласно указу президента, военные комиссариаты — это территориальные органы Министерства обороны Российской Федерации, которые входят в состав военных округов.
Созданием, реорганизацией и ликвидацией военных комиссариатов занимается Министерство обороны. Министерство также руководит деятельностью военкоматов через командующих войсками военных округов. В случае с Новосибирской областью — через командующих Центрального военного округа.
При этом на месте деятельностью военкомата управляет военный комиссар. Его назначает на должность командующий войсками военного округа вместе с министром обороны. Военный комиссар подчиняется начальнику штаба или его заместителю — командующему войсками военного округа.
Военный комиссар субъекта России — прямой начальник личного состава военных комиссариатов этого субъекта. Он определяет обязанности подчиненных ему военных комиссаров и личного состава соответствующего военного комиссариата субъекта РФ.
Военному комиссариату субъекта подчиняются военные комиссариаты муниципальных районов и городских округов.
В структуру военных комиссариатов входят командование, основные подразделения, в том числе военные комиссариаты муниципальных образований, подразделения обеспечения и центры социального обеспечения.
Взаимодействие с властью
В том же указе говорится, что военкоматы могут взаимодействовать с местными и федеральными органами исполнительной власти, госорганами и органами государственной власти субъектов.
При этом допуск представителей этих ветвей власти в военкоматы возможен только по согласованию с Министерством обороны.
В целом, судя по тексту указа, военкоматы подчиняются Министерству обороны, Конституции, федеральным законам и актам президента, федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц. Взаимодействие с органами власти всё равно регулируется Минобороны РФ.
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Куда жаловаться на военкомат?
Как указано на портале «Объясняем.рф», с жалобой на действия военкомата можно обратиться к начальнику военкомата, а также в вышестоящий комиссариат, прокуратуру или в суд.
Объединили всю информацию в одной картинке.
Подробнее о том, куда еще можно пожаловаться на действия военкомата в Новосибирске, мы писали здесь. Кроме того, мы рассказывали, какие болезни дают отсрочку от мобилизации. На отсрочку также имеют право студенты и аспиранты.