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Спецоперация на Украине

Новосибирцы получают повестки после завершения первого этапа мобилизации — объясняем почему

О возможности новых повесток губернатор говорил еще 3 октября

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В первых числах октября в Новосибирской области, по словам главы региона, завершили первый этап мобилизации

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В Новосибирской области после завершения первого этапа мобилизации мужчинам продолжают приходить повестки. Об этом сообщают читатели НГС.

Напоминаем, что еще 3 октября губернатор Новосибирской области Андрей Травников отчитался о выполнении «мобилизационного задания». Тем не менее он не исключил вероятности «докомплектования».

— И сегодня продолжается докомплектование отдельных подразделений, подбор дефицитных военных специальностей. Для муниципалитетов это уже будут единичные случаи. Тем не менее важно, чтобы ни один человек не остался без внимания, — уточнял губернатор во время оперативного совещания в правительстве.

Повестки также приходят новосибирцам старше 35 лет и тем, у кого диагностированы различные заболевания.

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