Новосибирцы получают повестки после завершения первого этапа мобилизации — объясняем почему

— И сегодня продолжается докомплектование отдельных подразделений, подбор дефицитных военных специальностей. Для муниципалитетов это уже будут единичные случаи. Тем не менее важно, чтобы ни один человек не остался без внимания, — уточнял губернатор во время оперативного совещания в правительстве.