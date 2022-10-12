Новосибирцы получают повестки после завершения первого этапа мобилизации — объясняем почему
О возможности новых повесток губернатор говорил еще 3 октября
В Новосибирской области после завершения первого этапа мобилизации мужчинам продолжают приходить повестки. Об этом сообщают читатели НГС.
Напоминаем, что еще 3 октября губернатор Новосибирской области Андрей Травников отчитался о выполнении «мобилизационного задания». Тем не менее он не исключил вероятности «докомплектования».
— И сегодня продолжается докомплектование отдельных подразделений, подбор дефицитных военных специальностей. Для муниципалитетов это уже будут единичные случаи. Тем не менее важно, чтобы ни один человек не остался без внимания, — уточнял губернатор во время оперативного совещания в правительстве.
Повестки также приходят новосибирцам старше 35 лет и тем, у кого диагностированы различные заболевания.