Алкоголизм, близорукость, псориаз: публикуем список болезней, которые позволяют избежать мобилизации
Главное правило — вы должны проявить инициативу. Военкомат ничего не должен
Частичная мобилизация, в отличие от призыва на срочную службу, проводится среди людей разных возрастов — есть примеры военнослужащих старше 50 лет. Для многих характерны проблемы со здоровьем, но особенность мобилизации в том, что обязательного медосвидетельствования закон не предусматривает (в некоторых военкоматах проводят лишь поверхностный медосмотр). При отборе мобилизуемых военкоматы исходят из сведений, указанных в военном билете, например, категории годности, которая может быть установлена и пять, и пятнадцать лет назад. Одна из самых частых жалоб наших читателей — на мобилизацию родственников, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем.
Журналисты 74.RU обратились к практикующим юристам и медикам, чтобы понять алгоритм на случай, если вы подлежите мобилизации, но имеете проблемы со здоровьем. Действовать нужно на опережение, потому что, если вы придете в военкомат с пустыми руками в надежде на медосмотр, вас мобилизуют вне зависимости от состояния здоровья и де-юре это будет законно. Ниже — ответы на часто задаваемые вопросы, включая перечень заболеваний, освобождающих от мобилизации.
1
Какие категории годности освобождают от мобилизации?
По состоянию здоровья граждане делятся на пять категорий годности, обозначаемых литерами А, Б, В, Г и Д.
С точки зрения мобилизация «железное» освобождение дает только последняя категория Д.
Категории А и Б разрешают и призыв, и мобилизацию. Вопрос с категорией В сложнее: в мирное время категория освобождает от срочной службы в армии и это правило действует до сих пор. Но юристы подчеркивают — это касается именно срочной службы, но не мобилизации.
Особняком стоит категория Г — временно негоден. Она позволяет получить отсрочку от мобилизации на время лечения, обследования или реабилитации. После окончания такого периода новое освидетельствование может признать человека как полностью негодным, так и ограниченно годным с последующей мобилизацией.
Категория здоровья отмечена в военном билете, но данные такого рода быстро устаревают. С возрастом здоровье ухудшается, и это дает возможность изменить категорию. При этом врачи говорят, что болезни, предполагающие категорию Д, не протекают незаметно для человека, и о них, как правило, знают.
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2
Какие болезни дают освобождение от мобилизации?
Детальный перечень есть в «Расписании болезней», которое является приложением к положению о военно-врачебной экспертизе. Ниже — самые распространенные примеры (но это далеко не полный список).
Важно понимать, что категория Д предполагает наличие заболеваний в достаточно серьезной форме, которые сказываются на функционировании организма. Возьмем, например, гипертонию — повышенное артериальное давление. Рассказывает врач-консультант по делам военнослужащих Светлана Корнилова:
— Гипертоническая болезнь любой степени для военнослужащих без звания — это как минимум категория В, и в свое время мы очень много ребят списали именно с гипертонией. Что касается категории Д, то критерий такой: давление в покое и среднесуточное по СМАД должно быть не ниже 180/110, за исключением лиц, перенесших инфаркт или инсульт — там порог может быть ниже. Плюс должны быть осложнения со стороны глаз, почек, сосудов. И, конечно, такой диагноз обычно ставится не с нуля, то есть у человека должна быть предыстория болезни и какие-то предыдущие жалобы на гипертонию.
В целом же Светлана Корнилова говорит, что список заболеваний для категории Д обширен:
— Категория Д — это как правило инвалидизирующие заболевания, но есть и более простые, например, порок сердца, нарушение ритма, ревматологические заболевания — ревматоидный артрит, подагра, псориатический артрит. Но обычно, конечно, ребята знают о таких заболеваниях сразу и состоят с ними на учете.
Светлана подчёркивает, что ряд серьезных и не всегда различимых заболеваний дают категории Д сразу, например, ВИЧ на любой стадии. А вот сахарный диабет освобождает от срочной службы призывников, но в случае с мобилизованными требуется более серьезная форма, с осложнениями на глаза, сосуды или нервы, объясняет специалист. То же касается, например, инсульта: категорию Д присваивают при наличии серьезных осложнений.
— При этом есть разница между военнослужащими без звания и офицерами: в последнем случае критерии по здоровью не столь жесткие, поэтому для получения освобождения по здоровью, грубо говоря, нужно прямо развалиться, — добавляет Светлана Корнилова.
Специалист напоминает, что сам по себе перечень болезней широкий, и человеку, который ощущает проблемы со здоровьем, следует пройти обследование, отталкиваясь от своих слабых мест:
— Например, если болел желудок или спина, то нужно уделить внимание этому, — говорит она. — Выиграть время позволяет больничный: это даст возможность заняться диагностикой. Единственное, не советуют для получения больничного что-нибудь себе сломать, потому что сегодня такие инциденты тщательно проверяются.
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3
А кто делает заключение о годности мобилизованного?
Категорию годности присваивает врачебная комиссия по результатам медицинского освидетельствования. В случае с призывниками-срочниками оно обязательно, но с мобилизацией всё сложнее.
— В этом смысле законодательство дырявое, чем и пользуются военкоматы, — говорит юрист по делам призывников Алексей Табалов. — Ни закон о мобилизационной подготовке, ни положение о мобилизации не содержат понятий вроде «медосмотр» или «медосвидетельствование», равно как и требования проводить их. Мы имеем дело с огромным пробелом законодательства. При этом мобилизовать заведомо нездоровых людей бессмысленно, и, с моей точки зрения, отсутствие такой нормы не дает военкоматам права творить произвол.
Но с учетом наших реалий остается одно: требовать назначение медицинского освидетельствования самостоятельно.
— Военкоматы не заинтересованы в проведении медицинского освидетельствования: без вашего участия они будут ориентироваться исключительно на категорию, указанную в военном билете, — продолжает Алексей Табалов. — Поэтому, оказавшись в военкомате после получения повестки, вы пишите на имя военкома заявление об организации проведения медицинского освидетельствования для определения категории годности. Военкомат обязан такое заявление удовлетворить.
Юрист подчеркивает, что жаловаться на словах бесполезно: нужно изначально собрать всю доказательную базу.
— В идеале вы должны прийти в военкомат с пачкой медицинских документов, подтверждающих проблемы со здоровьем, потому что никакой серьезной диагностики в военкомате никто делать не будет, — говорит Алексей Табалов. — Передавать комиссии лучше заверенные копии документов или вторые экземпляры, сохраняя оригиналы у себя.
Комиссия состоит из обычных врачей, которые занимаются анализом документов и опросом мобилизуемого, делая на основе этого заключение о категории его годности. Светлана Корнилова отмечает особенность подобных комиссий:
— Это вроде бы обычные врачи, но в военкоматах с ними что-то случается и они начинают занижать диагноз, «лечить взглядом», говорить, что никаких болезней нет. А на заключения частных медицинских центров говорят, мол, ты их купил. Но в данном случае мы с ними не будем спорить — мы просто идем в суд. Суд может приостановить любое решение и признать вашу правоту, если отказ в присвоении нужной категории был незаконным.
С этим мнением согласен Алексей Табалов: даже если комиссия осталась глуха к очевидным проблемам мобилизуемого, это как минимум дает право обратиться к юристам и затеять судебную тяжбу, что даст законную отсрочку, а в случае признания правоты — и полное снятие с воинского учета.
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4
Где и какие медицинские документы нужно получить?
Поскольку категория Д подразумевает серьезные проблемы со здоровьем, необходимы инструментальные исследования, развернутые диагнозы и данные о результатах лечения, если оно проводилось ранее. Обращаться за такими заключениями можно как в государственные клиники, так и в частные.
— Призывникам-срочникам мы всегда советовали идти в поликлинику, во-первых, потому что дешевле, во-вторых, потому что военкоматы охотнее принимают заключения госучреждений, — говорит Светлана Корнилова. — Но в нынешних условиях, когда важно время, я советую идти в частную больницу к профильным специалистам, например, если у вас проблемы с давлением — идем к кардиологу.
Очень важно получить правильно оформленное заключение, например, специалисты советуют познакомиться с формулировками «Расписания болезней» и проконтролировать, чтобы в своем заключении врачи использовали аналогичный лексикон. Медицинское освидетельствование часто сводится к сличению слов из диагноза и постановления правительства.
— Медицинские заключения должны быть полными, с описанием нарушенных функций организма в соответствии с расписанием болезней, а названия болезней должны соответствовать международной классификации МКБ-10, — советует Алексей Табалов. — Полное медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам обследования врачи выдают неохотно, но вы имеете право требовать его в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
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5
А что с получением отсрочки?
Особняком стоит категория Г — временно негоден. Она дает право как минимум на отсрочку, а если проблема серьезна, то и на присвоение со временем категории Д.
— Категорию Г фактически можно получить по любой болезни, но она выставляется в случае необходимости лечения, обследования или реабилитации после операции или травмы, — говорит Алексей Табалов. — Значит, в медицинских документах должна быть рекомендация врача, что именно сейчас требуется лечение или прохождение обследования, ограничение нагрузок и так далее. Кроме того, аналогичное заключение должен сделать врач во время медицинского освидетельствования.
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6
Кратко: алгоритм действий
Подытожим, как следует действовать тем, кто имеет проблемы со здоровьем, но опасается, что может быть мобилизован.
- Обратитесь в государственную или частную клинику с наиболее релевантными для вас жалобами на здоровье. Пройдите назначенные обследования;
- добейтесь получения полного медицинского заключения о состоянии здоровья по результатам обследования, формулировки которого соответствуют классификации болезней МКБ-10 и положению о военно-врачебной экспертизе. Убедитесь, что на документах есть подписи и/или печати врача, а также медицинского учреждения;
- сделайте заверенные копии документов (если нет вторых экземпляров);
- подготовьте заявление на имя вашего военкома об организации проведения медицинского освидетельствования для определения категории годности;
- в случае вызова в военкомат, возьмите весь комплект документов и добивайтесь назначения медицинского освидетельствования;
- при несогласии с результатами комиссии обращайтесь в суд (на этом этапе лучше привлечь юристов). Оспорить решение районной или городской призывной комиссии по мобилизации можно в вышестоящую — областную;
- в случае попыток мобилизации после присвоения категорий Г или Д пишите жалобы о несогласии с проведением в отношении вас мобилизационных мероприятий и отправляйте их военкому, в гражданскую и военные прокуратуры города/области/гарнизона, а также в СМИ.
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