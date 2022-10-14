Алкоголизм, близорукость, псориаз: публикуем список болезней, которые позволяют избежать мобилизации

Важно понимать, что категория Д предполагает наличие заболеваний в достаточно серьезной форме, которые сказываются на функционировании организма. Возьмем, например, гипертонию — повышенное артериальное давление. Рассказывает врач-консультант по делам военнослужащих Светлана Корнилова:



— Гипертоническая болезнь любой степени для военнослужащих без звания — это как минимум категория В, и в свое время мы очень много ребят списали именно с гипертонией. Что касается категории Д, то критерий такой: давление в покое и среднесуточное по СМАД должно быть не ниже 180/110, за исключением лиц, перенесших инфаркт или инсульт — там порог может быть ниже. Плюс должны быть осложнения со стороны глаз, почек, сосудов. И, конечно, такой диагноз обычно ставится не с нуля, то есть у человека должна быть предыстория болезни и какие-то предыдущие жалобы на гипертонию.

В целом же Светлана Корнилова говорит, что список заболеваний для категории Д обширен:

— Категория Д — это как правило инвалидизирующие заболевания, но есть и более простые, например, порок сердца, нарушение ритма, ревматологические заболевания — ревматоидный артрит, подагра, псориатический артрит. Но обычно, конечно, ребята знают о таких заболеваниях сразу и состоят с ними на учете.

Светлана подчёркивает, что ряд серьезных и не всегда различимых заболеваний дают категории Д сразу, например, ВИЧ на любой стадии. А вот сахарный диабет освобождает от срочной службы призывников, но в случае с мобилизованными требуется более серьезная форма, с осложнениями на глаза, сосуды или нервы, объясняет специалист. То же касается, например, инсульта: категорию Д присваивают при наличии серьезных осложнений.

— При этом есть разница между военнослужащими без звания и офицерами: в последнем случае критерии по здоровью не столь жесткие, поэтому для получения освобождения по здоровью, грубо говоря, нужно прямо развалиться, — добавляет Светлана Корнилова.

Специалист напоминает, что сам по себе перечень болезней широкий, и человеку, который ощущает проблемы со здоровьем, следует пройти обследование, отталкиваясь от своих слабых мест:

— Например, если болел желудок или спина, то нужно уделить внимание этому, — говорит она. — Выиграть время позволяет больничный: это даст возможность заняться диагностикой. Единственное, не советуют для получения больничного что-нибудь себе сломать, потому что сегодня такие инциденты тщательно проверяются.