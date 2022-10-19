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«Вину не признал»: в Новосибирске начали судить водителя «Газели» за сбитых сотрудников СГК

Один из работников компании от полученных травм скончался на месте происшествия

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Суд в Новосибирске приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении водителя «Газели», сбившего двух сотрудников СГК

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До суда в Новосибирске дошло дело 22-летнего водителя «Газели», сбившего двух работников СГК во время проведения работ на проезжей части.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, смертельное ДТП произошло 21 февраля 2022 года в Новосибирске. Водитель автомобиля «Газель» ехал по улице Серафимовича и совершил наезд на двух рабочих, которые находились на проезжей части при проведении работ по обслуживанию тепловых сетей.

В результате происшествия один из пострадавших от полученных травм скончался на месте. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»), его рассматривает Ленинский районный суд Новосибирска.

В пресс-службе надзорного ведомства уточнили, что государственный обвинитель изложил предъявленное подсудимому обвинение и предложил суду порядок исследования доказательств. Вину в совершении преступления водитель не признал.

— Вопрос об его виновности или невиновности будет решен судом после исследования всех представленных сторонами доказательств, — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе СГК ранее сообщали, что на месте ДТП велись работы по подготовке теплосети к ремонту — там был обнаружен дефект. По предварительной информации, как минимум один знак о проведении работ был. Момент наезда грузовика на людей попал на видео.

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