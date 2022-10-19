«Вину не признал»: в Новосибирске начали судить водителя «Газели» за сбитых сотрудников СГК
Один из работников компании от полученных травм скончался на месте происшествия
До суда в Новосибирске дошло дело
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, смертельное ДТП произошло
В результате происшествия один из пострадавших от полученных травм скончался на месте. Уголовное дело возбуждено по
В пресс-службе надзорного ведомства уточнили, что государственный обвинитель изложил предъявленное подсудимому обвинение и предложил суду порядок исследования доказательств. Вину в совершении преступления водитель не признал.
— Вопрос об его виновности или невиновности будет решен судом после исследования всех представленных сторонами доказательств, — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе СГК ранее сообщали, что на месте ДТП велись работы по подготовке теплосети к ремонту — там был обнаружен дефект. По предварительной информации, как минимум один знак о проведении работ был. Момент наезда грузовика на людей попал на видео.