«Вину не признал»: в Новосибирске начали судить водителя «Газели» за сбитых сотрудников СГК

До суда в Новосибирске дошло дело 22-летнего водителя «Газели», сбившего двух работников СГК во время проведения работ на проезжей части.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, смертельное ДТП произошло 21 февраля 2022 года в Новосибирске. Водитель автомобиля «Газель» ехал по улице Серафимовича и совершил наезд на двух рабочих, которые находились на проезжей части при проведении работ по обслуживанию тепловых сетей.