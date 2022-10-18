Отменят ли Губернаторскую елку в Новосибирске? Отвечают власти

В Новосибирской области губернаторскую елку для детей муниципальных районов и городских округов в декабре не будут отменять. Об этом сообщили в администрации губернатора региона.



— Губернаторская елка планируется к организации как мероприятие для детей, в том числе из семей военнослужащих и мобилизованных граждан, — ответили в администрации губернатора Новосибирской области на запрос корреспондента НГС к Андрею Травникову.

В прошлом году мероприятие проводили в онлайн-формате из-за коронавируса.