Отменят ли Губернаторскую елку в Новосибирске? Отвечают власти
В прошлом году мероприятие проводили в онлайн-формате
В Новосибирской области губернаторскую елку для детей муниципальных районов и городских округов в декабре не будут отменять. Об этом сообщили в администрации губернатора региона.
— Губернаторская елка планируется к организации как мероприятие для детей, в том числе из семей военнослужащих и мобилизованных граждан, — ответили в администрации губернатора Новосибирской области на запрос корреспондента НГС к Андрею Травникову.
В прошлом году мероприятие проводили в онлайн-формате из-за коронавируса.
На прошлой неделе в Новосибирске отменили массовые мероприятия в честь Нового года — концерта и фейерверка для новосибирцев не будет. Сотрудники районных администраций также не планируют праздновать новогодние корпоративы.
Сегодня, 18 октября, прошло заседание комиссии по бюджету и налоговой политике Совета депутатов Новосибирска, где одобрили внесение поправки в городской бюджет. Новосибирские депутаты хотят перенаправить 25 миллионов рублей с празднования Нового года на помощь мобилизованным.