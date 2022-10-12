Власти через суд требуют 100 млн со строителей нового ЛДС в Новосибирске

Одно из заявлений суд оставил без движения, так как его подали с нарушениями. Сумма требований по нему составляет 22,7 миллиона рублей. Второе исковое заявление на 91,6 миллиона рублей принято к производству судом. Заседание по делу назначено на 16 ноября.



Добавим, в сентябре арбитражный суд Новосибирской области вынес решение по двум исковым заявлениям ГКУ «Арена» к ООО «ЭлинАльфа» о взыскании пени с компании. Общая сумма исков составила 24 миллиона рублей и 17,1 миллиона рублей, однако суд отказал в удовлетворении заявлений. Поданы апелляционные жалобы.