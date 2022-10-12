Власти через суд требуют
100 млн со строителей нового ЛДС в Новосибирске
С компании «Элинальфа» хотят взыскать пени по контрактам
Заказчик строительства ледовой арены в Новосибирске подал иск в Арбитражный суд к генеральному подрядчику. По данным сайта «Электронное правосудие», общая сумма исковых требований по двум заявлениям к ООО «ЭлинАльфа» составила около 122 миллионов рублей.
По данным «Контур.Закупок», в январе 2020 года ГКУ НСО «Арена» заключило два контракта с московским ООО «ЭлинАльфа» на строительство ЛДС. Цена контракта составила более
Заявителем выступает областной учреждение «Арена». Как пояснили корреспонденту НГС в организации, заказчик обратился в суд, чтобы взыскать с подрядчика пени по контрактам на строительство. Эта информация подтверждается материалами суда.
Одно из заявлений суд оставил без движения, так как его подали с нарушениями. Сумма требований по нему составляет 22,7 миллиона рублей. Второе исковое заявление на 91,6 миллиона рублей принято к производству судом. Заседание по делу назначено на 16 ноября.
Добавим, в сентябре арбитражный суд Новосибирской области вынес решение по двум исковым заявлениям ГКУ «Арена» к ООО «ЭлинАльфа» о взыскании пени с компании. Общая сумма исков составила 24 миллиона рублей и 17,1 миллиона рублей, однако суд отказал в удовлетворении заявлений. Поданы апелляционные жалобы.
Шестиэтажный комплекс ледовой арены предусматривает основную арену на 10,5 тысячи зрителей, а также тренировочную с трибунами на 200 зрителей. Сроки строительства затягивались. В частности, сообщалось, что сдать объект планируется в сентябре 2022 года, однако сроки были перенесены на декабрь. В октябре федеральные власти назвали причины отставания строительства арены.
В конце сентября НГС опубликовал фоторепортаж с площадки строительства нового ЛДС в Новосибирске. Посмотрите, как идут работы.