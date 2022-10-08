В мэрии назвали настоящий возраст дуба у «Ауры» — прежде сообщалось, что ему 197 лет

Летом возле новосибирского торгового центра «Аура» повесили баннер с информацией о том, что рядом дуб, которому 197 лет. Специалисты в мэрии опровергли эти слова, сообщив, что дерево гораздо моложе и точно не является достопримечательностью.



В августе NGS.RU рассказывал, как возле торгового центра «Аура» появился странный баннер. Выяснилось, что его заказал бывший новосибирец — так он решил сообщить горожанам о том, что неподалеку растет 200-летний дуб, который пора сделать достопримечательностью. Смысл его поступка заключался не только в этом: предприниматель признался, что хотел привлечь внимание к квартире, выставленной на продажу в этом районе.

