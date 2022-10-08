В мэрии назвали настоящий возраст дуба у «Ауры» — прежде сообщалось, что ему 197 лет
Летом там повесили баннер с информацией об уникальном дереве
Летом возле новосибирского торгового центра «Аура» повесили баннер с информацией о том, что рядом дуб, которому 197 лет. Специалисты в мэрии опровергли эти слова, сообщив, что дерево гораздо моложе и точно не является достопримечательностью.
В августе NGS.RU рассказывал, как возле торгового центра «Аура» появился странный баннер. Выяснилось, что его заказал бывший новосибирец — так он решил сообщить горожанам о том, что неподалеку растет
НГС попросил мэрию уточнить, что это за дерево и можно ли его считать достопримечательностью.
— Специалистом управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска произведен осмотр вышеуказанного дерева. При осмотре установлено, что дуб произрастает на земельном участке с кадастровым номером: 54:35:000000:28344 по улице Военная (Центральный район). Диаметр ствола на высоте 1,3 метра составляет 48 сантиметров, крона хорошо сформированная, оценка возраста дерева составляет от 70 до 80 лет, — сообщили в мэрии. — В данный момент дуб достопримечательностью не является.
В Новосибирске не так много достопримечательностей, но они есть, нужно только присмотреться. Например, гуляя по улице Семьи Шамшиных или Фабричной.