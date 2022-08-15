Возле «Ауры» нашли самый старый дуб — кто и зачем потратил 300 тысяч на таинственный указатель

Выяснилось, что рекламу заказала читинская компания, представители которой решили привлечь внимание к участку в центре города и продаже квартир возле «Ауры».

Как сообщили в агентстве «Реклама Онлайн», баннер заказала читинская компания по продаже фейерверков «ЧитаСалют». Название компании и читинский номер телефона указаны на самом баннере, рядом с тэгом #историческийцентрНовосибирска.



Корреспондент позвонила по номеру компании, продающей фейерверки. Сначала вопрос вызвал недоумение, там не смогли ничего сказать про новосибирский дуб, его возраст и причину появления рекламы пушкинского дерева. Позже Анатолий (фамилию он попросил не называть, потому что «реклама не нужна»), представившийся директором компании, признался, что здесь их интерес — это мелкий гешефт.

