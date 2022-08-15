Возле «Ауры» нашли самый старый дуб — кто и зачем потратил 300 тысяч на таинственный указатель
Читинский бизнесмен посвятил рекламный баннер 197-летнему дереву
В Новосибирске появилась новая достопримечательность. Благодаря бывшему новосибирцу горожане теперь знают, что недалеко от «Ауры» растет дуб, которому почти 200 лет. Во всяком случае, именно такой возраст значится на рекламном баннере, указывающем путь к старинному дереву. Кто и зачем сделал рекламу неприметному до этого момента растению — в материале НГС.
Достопримечательности в Новосибирске — товар штучный. Если ничего не знать об истории города, можно никогда не обратить внимание на здания с богатой историей, каких полно, например, на разноликой улице Семьи Шамшиных или Фабричной.
Уже больше месяца на улице Военной висит баннер, информирующий прохожих о том, что всего в 30 метрах от дороги растет самый старый дуб Новосибирска. Если бы не такая реклама, никто бы никогда не узнал об этом. Даже если указанный возраст дерева вызывает сомнения, из дуба всегда можно сделать что-то привлекательное, достаточно повесить на него цепь.
Выяснилось, что рекламу заказала читинская компания, представители которой решили привлечь внимание к участку в центре города и продаже квартир возле «Ауры».
Как сообщили в агентстве «Реклама Онлайн», баннер заказала читинская компания по продаже фейерверков «ЧитаСалют». Название компании и читинский номер телефона указаны на самом баннере, рядом с тэгом #историческийцентрНовосибирска.
Корреспондент позвонила по номеру компании, продающей фейерверки. Сначала вопрос вызвал недоумение, там не смогли ничего сказать про новосибирский дуб, его возраст и причину появления рекламы пушкинского дерева. Позже Анатолий (фамилию он попросил не называть, потому что «реклама не нужна»), представившийся директором компании, признался, что здесь их интерес — это мелкий гешефт.
Гешефт — коммерческое дело, основанное на спекуляции низшего разбора или на обмане («Википедия»).
Под гешефтом он имел в виду привлечение внимания к участку земли возле ТЦ «Аура», рядом с которым стоит дом, где они продавали квартиру. Выяснилось это не сразу. Сначала в качестве причины появления баннера он прислал историческую справку, текст которой заканчивается изящным рекламным объявлением о продаже квартиры:
#историческийцентрНовосибирска
Традиционно самым древним поселением Н-ска считается северный склон реки Каменки в районе старого моста. Но. Это неполная информация. Северный склон неудобен для проживания. На нём, за рекой, устраивались лишь погосты и капища. На северном склоне жили изгнанные из племени отшельники, занимающиеся переправкой тел через реку и захоронением умерших. («Ха» на древнегреческом — «за», «рон» — «река». Вместе — «за рекой»). Историческая топосъемка позволяет с точностью до десяти метров определить центр городища. В Н-ске это южный берег реки Каменки. В районе Военной. Само поселение было на южном склоне. Река давала воду. Южный склон защищал от холодных северных ветров. Перелом рельефа выгоден при защите, скрывал от посторонних и удобен при освоении.
Южный склон. Река. Перелом рельефа. Гряда с моря... Города вырастали на месте древних поселений. Люди, в свою очередь, селились или в местах, удобных для торговли (Константинополь). Или, если это были беженцы, скрывающиеся от преследования, в труднодоступных местах (скрытый холмами от моря Ершалаим). Сходство с Ершалаимом бассейну реки Каменки придает гряда улицы Каменской, скрывающая район Военной — Шамшиных от нескромных взглядов со стороны Оби. Именно в этом доме совершенно случайно, на третьем этаже, всего за 10 000 пиастров продается шикарная двухкомнатная квартира с авторским ремонтом и видом на Оперный театр.
На вопрос корреспондента, что всё это значит, представитель компании предложил по нашему желанию отредактировать текст его ответа. На уточняющий вопрос, как к дубу относится квартира, написал, что можно «отредактировать» и планировку, но это предложение только 2022–2023 года, потом будет поздно.
— Дочке понравился дуб. Она попросила что-то сделать. Я написал статью и повесил рекламу. Чтобы этот дуб в порядок привели, — наконец-то раскрыл секрет Анатолий. — У нас в доме рядом с дубом несколько квартир.
То есть убить сразу двух зайцев — и внимание к территории привлечь, и прорекламировать квартиру. Он поделился расчетами: если делать всё по уму, то нужно будет потратить три миллиона, плюс всякие согласования, а таких денег у них нет (речь шла о том, как изменить площадку с дубом). Дальше он заявил, что максимальная программа — передвинуть центр города, и задал корреспонденту вопрос: в каждом городе с историей есть кремль, где бы он мог быть в Новосибирске?
По информации агентства «Реклама Онлайн», баннер с рекламой дуба висит с 1 июля. Анатолий сообщил, что заплатил за него 300 тысяч и висеть он будет год.
Если вернуться к дубу, дерево действительно растет примерно в 30 метрах от улицы Военной, но назвать его достопримечательностью сложно. Рядом заборы, гаражи и в целом не очень привлекательные окрестности, смахивающие на задний двор какого-нибудь кафе.
По словам Анатолия, сейчас он в Чите, но вообще жил в Новосибирске, сейчас у него здесь живут дети. Квартиру они в итоге передумали продавать, но для дуба предприниматель сделал всё, что мог. Ни с какими структурами мэрии он не связывался. Говорит, что лень и не хочется тратить энергию.
— Там механизм какой? У земельного участка есть владелец. Надо его искать, с ним согласовывать. Он там что-то потребует, им там нужно что-то говорить. Как я уже сказал, чтобы по-нормальному сделать, нужно три миллиона. Баннер стоил 300 тысяч всего на год, я по минимуму затратил, а дальше хоть трава не расти. Получится так получится, а не получится — бог с ним, — подытожил он.
На баннере указано, что возраст дуба — 197 лет. Анатолий уверяет, что возраст дуба ему определили специалисты, которых он назвал орнитологами. На возражение корреспондента о том, что орнитологи — это эксперты по птицам, он сообщил, что деревья они тоже анализируют.
Самое главное, повторил Анатолий, привлечь внимание к дубу и территории вокруг него. Отказавшись называть свою фамилию, он предложил указать в качестве ответственного по всем вопросам Ольгу Сливко. Во всяком случае, что касается квартир, по вопросам и рекламам можно указывать некую Ольгу Сливко.
По данным базы «Контур.Фокус», Ольга Сливко владеет 100% долей «ЧитаСалют». У компании несколько видов деятельности, в том числе торговля промышленными и техническими веществами, играми и игрушками, твердым, жидким и газообразным топливом. Основной вид — торговля промышленными химикатами. В 2020 году у компании была нулевая выручка.
В мэрии не знают, что за 197-летний дуб растет в центре города и почему ему присвоили статус достопримечательности. Во всяком случае, вице-мэр Новосибирска, глава департамента культуры Анна Терешкова сказала, что впервые об этом слышит.
НГС направил запрос в мэрию с просьбой уточнить планы по облагораживанию площадки между зданиями на пересечении улиц Военной и Семьи Шамшиных и возможности сделать дуб новой исторической локацией.
Молодому городу — молодые деревья. В начале августа на транспортном кольце площади Карла Маркса высадили десятки яблонь и кустов сирени. Больше 100 деревьев в этом году высадили и на Вокзальной магистрали — на покупку и работы потратили больше 3 миллионов рублей.