«Я сейчас заплачу»: новосибирцы на улицах рассказали, как справляются с тревогой от новостей
Некоторые уходят в работу, а кто-то — в астрологию и надежды на лучшее
Новости на всех людей влияют по-разному: кто-то начинает чувствовать тревожность, кто-то остается спокойным и хладнокровным, а кто-то решает отвлекаться и игнорировать реальность. После новостей 21 сентября мы пошли в Первомайский и в Театральный скверы, чтобы узнать, как чувствуют себя новосибирцы и как с этими чувствами справляются. Многие поделились своими способами спасения от тревоги.
Ирина сидела в парке на скамейке и наслаждалась природой. 28 летняя девушка недавно вернулась из Казахстана и пожалела об этом.
— Я сейчас заплачу. Мне кажется, сейчас у всех есть стресс, все настроены уехать из России. Понимаю, что нужно было не возвращаться в Россию — я в Казахстане была. Сейчас я сходила и съела сладкое, слушаю какую-то музыку, медитации помогают, но не сильно. Вернулась проблема с думскроллингом.
Думскроллинг — это ситуация, когда люди не могут прекратить листать ленту и читать плохие новости несмотря на то, что это ведет к подавленности и депрессивному состоянию. Термин образовался из двух английских слов: doom (рок, трагедия, обреченность) и scrolling (прокручивание ленты в соцсетях и на других онлайн-платформах). Такое определение дают в издании «РБК Тренды».
— Нужно переключиться, не читать новости — и так понятно, что происходит, всё равно услышишь от людей. Стараюсь заниматься какими-то делами. Работа реально спасает, особенно если она творческая и ты в нее погружаешься, это отвлекает, — подвела итог Ирина.
49-летняя Наталья рассказала, что у нее есть свое мировоззрение, которое помогает ей справляться со стрессом. Женщина увлекается астрологией и психологией.
— Конечно, уровень напряжения маленько вырос. То есть я сама спокойна, но в воздухе летает. Но без паники! Я верю в высший замысел и думаю, что всё будет так, как надо, — поделилась сибирячка.
Как отметил 18-летний Михаил, после февраля плохие новости стали привычнее, и реагировать на них уже легче.
— Особо тревожности пока нет. Я думаю, стресс будет потом, пока более или менее. Я просто не годен. Понятно, что ситуация будет потихоньку усугубляться. Пока время есть принять это, можно пиво выпить сходить, — поделился Михаил.
17-летняя Ксения вместе с подругой рисовала в парке — для учебы, уточнила девушка.
— Есть напряжение. Физических последствий нет, чисто на психоэмоциональном [уровне]. Тревожность. Стараюсь абстрагироваться, не читать новости, только если что-то попадается или присылают. Пытаюсь отвлечься учебой, работой. Разговор с близкими помогает разряжать обстановку, — поделилась девушка своим рецептом спокойствия.
40-летняя Юлия стояла рядом с оперным театром и фотографировала листья. Она старается верить в лучшее, сказала женщина.
— Есть стресс и среди моих знакомых, и среди моих близких, потому что никто не знает, чего ожидать, — поделилась она. — С одной стороны, у меня стресс только в голове, но внутри есть ощущение, что всё будет хорошо. Мы с близкими друг другу выговариваемся, но в процессе разговора решаем, что всё, мы должны думать позитивно. Понимаем, что мысли материальны, и если мы будем думать, что всё будет хорошо в стране и с нашими мужчинами и парнями, сможем помочь своими чистыми помыслами.
Сибирячка считает, что ощущения и хорошие эмоции не стоит откладывать в долгий ящик.
— Не стоит ходить и думать, что веселиться — не вовремя. Вдруг всё будет хорошо в итоге, а ты, получается, потерял свое время, свое здоровье — и всё зря. Поэтому нужно брать от каждого дня максимум возможного и радоваться небу голубому, цветочкам, окрашенному в разные цвета городу. Мы живем сейчас и никогда не знаем, что будет потом. Самое главное — продолжать жить и делать что-то в свое удовольствие, — рассказала Юлия.
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