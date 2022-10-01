«Я сейчас заплачу»: новосибирцы на улицах рассказали, как справляются с тревогой от новостей

— Я сейчас заплачу. Мне кажется, сейчас у всех есть стресс, все настроены уехать из России. Понимаю, что нужно было не возвращаться в Россию — я в Казахстане была. Сейчас я сходила и съела сладкое, слушаю какую-то музыку, медитации помогают, но не сильно. Вернулась проблема с думскроллингом.

Думскроллинг — это ситуация, когда люди не могут прекратить листать ленту и читать плохие новости несмотря на то, что это ведет к подавленности и депрессивному состоянию. Термин образовался из двух английских слов: doom (рок, трагедия, обреченность) и scrolling (прокручивание ленты в соцсетях и на других онлайн-платформах). Такое определение дают в издании «РБК Тренды».

